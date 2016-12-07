ضبط طن زيت مدعم و1000 كيلو جبن وسكر وأرز تموينى بالغربية

الغربية - إسلام الخياط

تمكنت الأجهزة الأمنية من شن حملة مكبرة على محال البقالة التموينية للقضاء على كل صور استغلال المواطنين والتصدى الحاسم لمرتكبى جرائم الغش التجار وضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع، خاصة الأساسية منها، وتوفيرها بالكميات اللازمة لسد حاجة المواطنين لمواجهة ضبط ظاهرة ارتفاع الأسعار بالسنطة وبسيون بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أحمد الخواجة، رئيس مباحث التموين يفيد يتمكن ضباط المباحث أثناء حملة تموينية مكبرة على أصحاب البقالة من ضبط "نعيم ح م م" 43 عاما صاحب محل لبيع المقررات التموينية بقرية شبرا بيل مركز السنطة مقيم بذات الناحية، لقيامه بالتلاعب فى كميات السلع المربوط صرفها على البطاقات التموينية وبحوزته 312 عبوة زيت تموينى و320 عبوة سكر تموينى مربوط صرفه على البطاقات التموينية و9756 عبوة جبن مربوط صرفه على البطاقات التموينية و700 عبوة أرز مربوط صرفه على البطاقات التموينية.

وضبط "هشام ص أ ع" 29 عاما صاحب محل لبيع المقررات التموينية بقرية صالحجر مركز بسيون، مقيم بذات الناحية، لقيامه بالتلاعب فى كميات السلع المربوط صرفها على البطاقات التموينية بحوزته 648 عبوة زيت تموينى مربوط صرفه على البطاقات التموينية و150 عبوة سكر تموينى مربوط صرفه على البطاقات التموينية.

وضبط "خالد ف س ال س" 39 صاحب مصنع رنجة بقرية كفر الدوار مركز بسيون مقيم بقرية جناج دائرة المركز بحوزته 25صندوق رنجة زنة الصندوق 5 كيلو جرام، غير صالحه للاستهلاك، و5 أجولة ملح زنة الجوال 50 كيلو جرام غير صالحة للاستهلاك.

حررت المحاضر 20933 جنح مركز بسيون و24493 جنح مركز السنطة و22209جنح مركز طنطا 2016 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.