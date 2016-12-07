أخبار عاجلة

الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط طن زيت مدعم و1000 كيلو جبن وسكر وأرز تموينى بالغربية

Google+ Print
ضبط طن زيت مدعم و1000 كيلو جبن وسكر وأرز تموينى بالغربية ضبط طن زيت مدعم و1000 كيلو جبن وسكر وأرز تموينى بالغربية

>الغربية - إسلام الخياط

تمكنت الأجهزة الأمنية من شن حملة مكبرة على محال البقالة التموينية للقضاء على كل صور استغلال المواطنين والتصدى الحاسم لمرتكبى جرائم الغش التجار وضبط الأسواق والسيطرة على السلع، خاصة الأساسية منها، وتوفيرها بالكميات اللازمة لسد حاجة المواطنين لمواجهة ضبط ظاهرة ارتفاع الأسعار بالسنطة وبسيون بمحافظة الغربية.

 

تلقى اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أحمد الخواجة، رئيس مباحث يفيد يتمكن ضباط المباحث أثناء حملة تموينية مكبرة على أصحاب البقالة من ضبط "نعيم ح م م" 43 عاما صاحب محل لبيع المقررات التموينية بقرية شبرا بيل مركز السنطة مقيم بذات الناحية، لقيامه بالتلاعب فى كميات السلع المربوط صرفها على البطاقات التموينية وبحوزته 312 عبوة زيت تموينى و320 عبوة سكر تموينى مربوط صرفه على البطاقات التموينية و9756 عبوة جبن مربوط صرفه على البطاقات التموينية و700 عبوة أرز مربوط صرفه على البطاقات التموينية.

 

وضبط "هشام ص أ ع" 29 عاما صاحب محل لبيع المقررات التموينية بقرية صالحجر مركز بسيون، مقيم بذات الناحية، لقيامه بالتلاعب فى كميات السلع المربوط صرفها على البطاقات التموينية بحوزته 648 عبوة زيت تموينى مربوط صرفه على البطاقات التموينية و150 عبوة سكر تموينى مربوط صرفه على البطاقات التموينية.

 

وضبط "خالد ف س ال س" 39 صاحب مصنع رنجة بقرية كفر الدوار مركز بسيون مقيم بقرية جناج دائرة المركز بحوزته 25صندوق رنجة زنة الصندوق 5 كيلو جرام، غير صالحه للاستهلاك، و5 أجولة ملح زنة الجوال 50 كيلو جرام غير صالحة للاستهلاك.

 

حررت المحاضر 20933 جنح مركز بسيون و24493 جنح مركز السنطة و22209جنح مركز طنطا 2016 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل

الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل

بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل

تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة

تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة