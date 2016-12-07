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بشير الديك يكشف سبب رفضه كتابة سيناريو مسلسل «الطوفان»

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بشير الديك يكشف سبب رفضه كتابة سيناريو مسلسل «الطوفان» بشير الديك يكشف سبب رفضه كتابة سيناريو مسلسل «الطوفان»

 

السيناريست بشير الديك

كتب: هاني صابر

اسندت شركة “فنون ”،المنتجة لمسلسل”الطوفان”، كتابة السيناريو لورشة عمل يقودها السيناريست وائل حمدي، والمقرر أن ينافس في دراما رمضان المقبل.

وأكد السيناريست الكبير بشير الديك،أنه رفض كتابة سيناريو “الطوفان” لترجمته الي مسلسل، لأنه دائمًا لا يتحمس لتقديم أفلامه التي قدمها من قبل في السينما الي مسلسلات تليفزيونية.

وأضاف الديك في تصريح خاص لـ ONA، أن نجاح الأعمال الفنية التي يعاد تقديمها علي الشاشة الصغيرة بعد تقديمها علي شاشة السينما، غير مرتبط بقاعدة ثابتة ، فهناك أعمال سينمائية ترجمة الي مسلسلات وحققت نجاح وأخري أخفقت في تحقيق النجاح ، فالامر معتمد في النهاية علي المنتج النهائي.

“الطوفان” بطولة روجينا، أحمد زاهر، عبير صبرى، ومحمود عبد المغنى، وجار التعاقد مع باقى الممثلين الرئيسين فى العمل، ومن المقرر أن يتولى إخراجه خيرى بشارة ، وقصة بشير الديك وسيناريو وائل حمدي ومن إخراج خيري بشارة .

ويعد “الطوفان” ثاني الأعمال الدرامية لشركة “فنون مصر” للمنتجين محمد محمود عبد العزيز وريمون مقار في رمضان المقبل، بعد مسلسل”الفهد” الذي يقوم ببطولته ياسر جلال.

 

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أونا

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