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الإنتاج الحربى ينتظر استغناء الأهلى لضم أنطوى

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الإنتاج الحربى ينتظر استغناء الأهلى لضم أنطوى الإنتاج الحربى ينتظر استغناء الأهلى لضم أنطوى

>كتب - هيثم عويس

ينتظر مسئولو الإنتاج الحربى الموقف النهائى للغانى جون أنطوى مع ناديه الأهلى، سواء بالبقاء أو الرحيل عن النادى الأحمر، من أجل الدخول فى مفاوضات رسمية معه حال الاستغناء عنه أو إعارته من قبل الإدارة الحمراء بعدما خرج من حسابات حسام البدرى المدير الفنى للأهلى، الذى أوصى بالاستغناء عنه والتعاقد مع مهاجم أفريقى قوى بديلا له.

 

وينتظر مسئولو الإنتاج الحربى معرفة الموقف النهائى للاعب للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، فى ظل الحاجة الماسة لمهاجم لتدعيم صفوف الفريق بمهاجمين فى ظل النقص الحاد الذى يشهده الفريق منذ انطلاق المسابقة، واعتماده على الثلاثى صلاح أمين والأثيوبى أوميد أوكرى وعمر السعيد فى ظل الإصابة التى ألمت بشريف أشرف فى بداية الموسم وخروجه من قائمة الفريق للعلاج . 


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