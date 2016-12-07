وزير الإسكان: 40 مليون جنيه لاستكمال أعمال حماية هضبة أم السيد بجنوب سيناء

كتب أحمد حسن

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة تسعى لتوفير 40 مليون جنيه وذلك لاستكمال أعمال حماية هضبة أم السيد بمحافظة جنوب سيناء، جاء ذلك خلال لقاء الوزير باللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، فى بيان له اليوم، أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذى لأعمال حماية هضبة أم السيد، التى تُعد من المناطق شديدة الخطورة، وكانت معرضة للانهيار، لافتا إلى أن المحافظ أكد أنه تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحى للهضبة بشكل كامل، وتم إنفاق نحو 40 مليوناً من إجمالى 80 مليوناً مخططة لاستكمال أعمال الحماية كاملة.

وأكد أن المحافظ طلب توفير المبلغ المتبقى من ميزانية صندوق تطوير المناطق العشوائية، حيث أن هذه المنطقة تُعد ذات خطورة من الدرجة الأولى، لافتا إلى أنه طلب من المحافظة سرعة إعداد تقرير بما تم إنفاقة على المنطقة والمبالع المطلوبة وذلك لسرعة توفيرها من ميزانية صندوق المناطق العشوائية.

وتطرق الاجتماع بحث موقف المناطق العشوائية التى يتم تطويرها فى محافظة جنوب سيناء بوجه عام، وكذا الموقف التنفيذى لوحدات الإسكان الاجتماعى، حيث أكد المحافظ أن هناك وحدات جاهزة للتسليم فى 8 مدن بالمحافظة، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.

فيما أعلن مسئولو الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، أن هناك 60 بيتاً بدوياً، تم الانتهاء من تنفيذها بالمحافظة، وهناك 60 بيتاً بدوياً أخرى سيتم تنفيذها.