عودة الحياة لطبيعتها بمدينة الشيخ زويد عقب تطهيرها من بؤر الاٍرهاب

كتب زكى القاضى

تتويجا للنجاحات التى حققتها قوات انفاذ القانون فى إحكام السيطرة الأمنية الكاملة، بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال سيناء ، بدأت مظاهر الحياة فى العودة تدريجيا إلى مدينة الشيخ زويد والمناطق التابعة لها، والتى شهدت خلال الأيام الماضية العديد من المواجهات الضارية، لتطهيرها من العناصر التكفيرية المسلحة والعبوات الناسفة، التى هددت أرواح الأبرياء من أبناء سيناء.

ووسط مشاعر الفرحة والأمل بدأ عدد من أهالى المدينة فى العودة إلى منازلهم وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع تسلل العناصر التكفيرية إلى داخل المدينة ، وطافت سيارات المواطنين المزينة بأعلام مصر شوارع المدينة ابتهاجا بعودة ذويهم إلى المدينة بعد تطهيرها من الجيوب والبؤر الإرهابية .

كما شاركت عناصر القوات المسلحة المواطنين فرحتهم بتوزيع آلاف العبوات والحصص الغذائية على المواطنين، الذين عبروا عن إشادتهم بجهود قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة فى استعادة الأمن داخل المدينة، وتقديم الدعم الغذائى والطبى للتخفيف عن كاهلهم.