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مقاتلو حلب يدعون لهدنة إنسانية لخمسة أيام

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مقاتلو حلب يدعون لهدنة إنسانية لخمسة أيام مقاتلو حلب يدعون لهدنة إنسانية لخمسة أيام

 دعا مقاتلو المعارضة في شرق حلب المحاصر إلى "إعلان هدنة إنسانية فورية لمدة خمسة أيام" وإجراء مفاوضات بشأن مستقبل المدينة وإجلاء "الحالات الطبية الحرجة والمدنيين" وذلك ضمن خطة إنسانية نشرت اليوم الأربعاء.

وطالبت وثيقة باسم "مبادرة إنسانية من فصائل حلب المحاصرة لإنقاذ المدنيين في المدينة" بإجلاء "الحالات الطبية الحرجة (من شرق حلب)... ويقدر عددها 500 حالة تحت رعاية الأمم المتحدة وبالضمانات الأمنية اللازمة."

كما طالبت بإجلاء كل المدنيين الراغبين في مغادرة شرق حلب "إلى منطقة ريف حلب الشمالي حيث أن محافظة إدلب لم تعد منطقة آمنة".

وأضافت الوثيقة "عندما يتم تخفيف وطأة الحالة الإنسانية في مدينة حلب الشرقية تقوم الأطراف المعنية بالتفاوض حول مستقبل المدينة." 

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