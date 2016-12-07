تفاصيل مقتل الطالب الإماراتي في أميركا

قال مسؤولون أمس الثلاثاء إن الرجل الذي توفي إثر إطلاق النار عليه بعد تحطم سيارته بولاية أوهايو الأمريكية كان طالبا جامعيا عمره 26 عاما من دولة الإمارات.

وقال مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة سميت إن سيف ناصر مبارك العامري وهو طالب في جامعة كيس ويسترن ريزيرف توفي متأثرا بإصابته بالرصاص في رأسه يوم الأحد وإن وفاته اعتبرت قتلا.

وقالت الشرطة في بيان إن رجال الشرطة ردوا على بلاغ في نحو الساعة الثالثة مساء عن قائد سيارة في أوهايو تيرنبايك في هدسون بولاية أوهايو على بعد 48 كيلومترا جنوب شرقي كليفلاند . وأضافت أن العامري فقد في نهاية الأمر السيطرة على سيارته التي انقلبت.

وقالت الشرطة إن رجل شرطة عثر في نهاية الأمر على العامري وأطلق النار عليه بعد صراع.

ولم يتم كشف النقاب عن هوية رجل الشرطة الذي أحيل إلى أجازة إدارية لحين انتهاء التحقيق.

وقال متحدث باسم جامعة كيس ويسترن ريزيرف إن العامري كان طالبا بالجامعة ولكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وتولى مكتب التحقيقات الجنائية بالولاية فحص سيارة العامري بعد أن طلبت شرطة هدسون من الولاية تولي مسؤولية التحقيق في الحادث.

وقالت جيل ديل جريكو المتحدثة باسم المدعي العام في أوهايو "نبحث فيما حدث على وجه الدقة وما أدى إلى إطلاق النار ثم تسليم القضية بعد ذلك إلى المدعي."

وقال محمد مير الرئيسي وكيل وزارة الخارجية الإماراتية في بيان الثلاثاء إن سفارة دولة الإمارات تبحث حادث إطلاق النار.

وأضاف أن الوزارة ستصدر بيانا شاملا بشكل أكبر بعد توضيح السلطات تفاصيل الحادث الأليم.