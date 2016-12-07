القبض على عاطلين سرقا "توك توك" من صاحبه بمساعدة آخرين فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحي

تمكنت مباحث قسم سرس الليان بالمنوفية، من ضبط عاطلين وذلك لقيامهما بسرقة توك توك عقب استدراج قائده بمنطقة منعزلة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمد عزت رئيس مباحث قسم سرس الليان، يفيد بقيام "محمود م" سائق، مقيم دائرة مركز الباجور، بتحرير بلاغا يفيد بأنه أثناء قيادته التوك توك خاصته وسيرة بمحل إقامته، طلب منه 4 أشخاص لا يعلمهم توصيلهم إلى مدينة سرس الليان، وقاموا باستدراجه إلى منطقه منعزلة، واستوليا على التوك توك.

ونظراً لما تمثله الواقعة من خطورة إجرامية تكمن فى نفس مرتكبيها، فقد وجه اللواء خالد أبوالفتوح مدير أمن المنوفية، بتشكيل فريق بحث ضم ضباط وحدة مباحث القسم، وتوصلت إلى أن مرتكب الواقعة كل من "م. م" عاطل، و"أ. ى" عاطل، و"أ. س" سائق توك توك، و"ص. ح" صاحب ورشة سمكرة، وجميعهم مقيمين دائرة القسم، وتمكنت مأمورية من ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط الثالث والرابع.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى، وتم ضبط التوك توك بإرشاد الرابع، وتم التحفظ على التوك توك، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.