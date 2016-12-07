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مصدر أمني بالدقهلية : عطل في مولد قطار المنصورة وراء اشتعال النيران

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مصدر أمني بالدقهلية : عطل في مولد قطار المنصورة وراء اشتعال النيران مصدر أمني بالدقهلية : عطل في مولد قطار المنصورة وراء اشتعال النيران

سيطرت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية على حريق عربة قطار «المطرية - المنصورة» بسندوب بالدقهليــة، ما أدى إلى إثارة الذعر بين الركاب .

وقالت مصادر أمنية إن سبب اشتعال عربة القطار نتيجة عطل في مولد القطار، مشيرًا إلى أن مسئولي هيئة السكك الحديدية يحاولون إصلاح العطل .

كان اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا يفيد وجود حريق داخل عربة قطار بمنطقة سندوب، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وقوة أمنية مرافقة لهم للسيطرة على الحريق قبل تفاقمه وانتقاله إلى باقي عربات القطار .

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رئيس قسم الأخبار