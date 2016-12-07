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ضبط 756 كيلو حلوى غير صالحة للإستهلاك وتحرير 66 قضية تموينية بأسيوط

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ضبط 756 كيلو حلوى غير صالحة للإستهلاك وتحرير 66 قضية تموينية بأسيوط ضبط 756 كيلو حلوى غير صالحة للإستهلاك وتحرير 66 قضية تموينية بأسيوط

>أسيوط - ضحا صالح

تمكن ضباط مباحث بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع مفتشى مديرية التموين من ضبط 756 كيلو حلوى حمراء "حلوى المولد النبوى الشريف" غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع حلوى، فيما تم تحرير 66 قضية تموينية خلال حملة على المحال التجارية والأسواق بمركز المحافظة.

وقال العميد عصام أبوشقة مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط، إن الحملة استهدفت مراكز ابوتيج والقوصية والفتح وأسيوط أول وثان، وتمكنت من ضبط 756 كيلو حلوى حمراء اللون غير صالحة للاستهلاك الادمى داخل مصنع حلوى ببندر ابوتيج معبأة داخل 36 قفص جريدى بدون بيانات و60 كيلو من مشتقات اللحوم غير الصالحة و300 زجاجة زيت تموينى بحوزة بدال تموينى بمركز القوصية بهدف تجميعها وبيعها فى السوق السوداء للتربح المادى.

وأضاف صالح عبد الله حسين وكيل وزارة التموين بالمحافظة أن الحملة تمكنت من تحرير 66 قضية تموينية متنوعة فى قطاعات المخابز والتموين منها عدم الاعلان عن الاسعار وعدم حمل شهادة صلاحية وإنتاج خبز بلدى ناقص الوزن وعدم وجود ميزان حساس وتوقف إنتاج الخبز وادارة منشأة بدون ترخيص وذلك فى إطار حملات المديرية التى تستهدف ضبط القائمين على الغش التجارى وتجار السوق السوداء وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرف النيابة العامة.

 


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