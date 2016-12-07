اليوم ..انطلاق مسرحية «ليلة من ألف ليلة» في الإسكندرية

يبدأ النجم يحيى الفخراني، أولى ليالي عرض مسرحية “ليلة من ألف ليلة” مساء اليوم على مسرح بيرم التونسي في الاسكندرية.

وأكد يوسف اسماعيل، مدير فرقة المسرح القومي، أن العرض حقق نجاحًا كبيرًا لعدة مواسم على المسرح القومي في القاهرة وحقق الإيرادات الأعلى فى تاريخ المسرح المصري، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم تقديم العرض فى عدد من المحافظات والدول العربية خلال الفترة المقبلة.

“ليلة من ألف ليلة” من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، تأليف الشاعر الراحل بيرم التونسي، بطولة يحيى الفخراني، لطفى لبيب، هبة مجدي، سلمى غريب، وليد فواز، والمطرب محمد محسن ونجوم المسرح القومي، موسيقى وألحان أحمد صدقي، ديكور محمد الغرباوي، أزياء نعيمة العجمي، تنفيذ موسيقى يحيى الموجي، استعراضات مجدى صابر، إخراج محسن حلمي.