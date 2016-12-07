مياه الشرب بالبحر الاحمر تطهر خزانات 35 مدرسة ومعهد ازهرى بغارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

اعلنت شركة مياه الشرب بالبحر الاحمر عن قيامها بحمله لتطهير خزانات مياه الشرب مجانا بجميع المدارس والمعاهد الازهرية بمدينة راس غارب ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الشركه لضمان جودة مياه الشرب التى يتم تقديمها لطلاب المدارس.

من جانبه قال المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه البحر الاحمر انه يجرى العمل على تطهير خزانات لعدد 32 مدرسة وثلاثة معاهد ازهريه من خلال فرق متخصصه.

واضاف صديق كذلك يتم اجراء كافه التحاليل الكيميائية والبكتريولوجيه والبيولوجيه لعينات المياه التى يتم سحبها من خزانات مياه الشرب فور تطهيرها للتاكد من جودة المياه ومطابقتها للمواصفات الصحيه.