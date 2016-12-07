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انقلاب حافلة جاز يسبب كثافات مرورية بطريق الإسماعيلية

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انقلاب حافلة جاز يسبب كثافات مرورية بطريق الإسماعيلية انقلاب حافلة جاز يسبب كثافات مرورية بطريق الإسماعيلية

أرشيفية

ظهرت كثافات مرورية كبيرة بطريق القاهرة الاسماعيلية من العبور للعاشر من رمضان قبل الدائري الاقليمي بسبب انقلاب حافلة محمله بالجاز وتسبب حادث تصادم بالطريق بالدائرى من نفق السلام لطريق السويس والعكس فى شلل مرورى بالطريق فى ظل تواجد مرورى مكثف لتيسير الحركة وسحب الكثافات.

كما يشهد كورنيش المعادى كثافات مرورية كبيرة ومحور الشهيد من اﻻوتوستراد الدائري ايضا كثافات مرورية كبيرة بسبب حادث تصادم وظهرت كثافات بكوبري اكتوبر من مدينة نصر للتحرير ومن المهندسين للتحرير بسبب كسر باحد الفواصل بالقرب من الوصله المعلقة وكوبري 15مايو لوسط البلد وطريق اﻻوتوستراد من سيتى ستارز لكوبرى اكتوبر وطريق المحور من مايو للدائرى.

وتسبب حادث تصادم بين سيارتين أعلى دائرى السلام فى توقف حركة المرور للمتجه من نفق السلام وصولا إلى طريق السويس وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

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