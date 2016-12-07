إنقاذ 17 راكبًا من السفينة اليمنية الغارقة في بحر العرب

أعلن فهمى كفاين وزير الثروة السمكية اليمنى، إنقاذ 17 راكبا حتى الان من ركاب السفينة التى غرقت في بحر العرب على بعد 29 ميلا شمال غرب أرخبيل سقطرى .

وأوضح “كفاين” كونه رئيس لجنة متابعة حادث السفينة التي شكلها رئيس الوزراء اليمنى، أن من بين الناجين 4 سيدات، وأن البحث عن ناجين مستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم والسفن تمشط المنطقة وهناك أمل كبير بنجاة ركاب آخرين .

وكانت سفينة تقل حوالى 60 راكبا من مواطني أرخبيل سقطرى اليمنى في بحر العرب قد غرقت بعد أن انقطع الاتصال معها منذ 5 أيام وتجرى الآن عمليات البحث والإنقاذ لركاب السفينة التي من بينهم سيدات وأطفال .

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