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بالصور : طالب يعثر علي " دودة " داخل وجبة طعام بالمدن الجامعية في الإسكندرية

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كشف الطالب إسلام خلف -أحد المقيمين في المدينة الجامعية التابعة لجامعة الإسكندرية- عن فضيحة كبيرة تسببت في إستياء الطلاب المقيمين بالمدينة الجامعية , حيث عثر إسلام علي "دودة كبيرة " داخل وجبة الطعام المقدمة له , تقدم الطالب علي الفور بشكوي إلي إدارة المدينة بعثوره علي "دودة كبيرة" في وجبة "الكوسة" مؤكدا علي سوء مستوي التغذية داخل المدينة الجامعية وإنخفاض مستوي جودة الوجبات المقدمة للطلاب منذ بداية العام , فمن أين جاءت الدودة ؟ .

رد مشرفي الأغذية علي إتهامهم بسوء الخدمة

تم فتح باب التحقيق في الواقعة بالكامل حيث ذكر سمير الأباصيري -مدير عام المدن الجامعية بالإسكندرية- أنه تبين أثناء سؤال مشرفي التغذية أن " الدودة " سقطت من الشباك أو من أي مكان آخر وداخل الطبق , وأنها بعيدة علي أن تكون دودة الخضروات المعروفة .

كما أضاف الأباصيري في تصريحاته أن جميع الوجبات المقدمة في المدن الجامعية نظيفة وآمنة وتحظي بإشراف كامل من المشرفيين وفنيين التغذية , وتفتح هذه الحادثة الباب من جديد حول جودة الخدمات في المؤسسات التعليمية سواءا علي مستوي التغذية أو غيرها .

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رئيس قسم الأخبار