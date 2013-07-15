أفضل مكياج لإخفاء عيوب الوجه أثناء الصيام

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تلجأ العديد من السيِّدات إلى تغيير روتين مكياجهنَّ اليوميّ حتى تتلاءم مع أجواء الشَّهر الفضيل، لكن بعض السيِّدات تنقصهنَّ الخبرة في استغلال مستحضرات التَّجميل للحصول على مكياج أنيق وبسيط يخفي عيوب البشرة التي تكثر في رمضان.

لذا "سيِّدتي نت" يقدِّم لكِ الطَّريقة المُثلى للحصول على مكياج أنيق وجذَّاب يخفي عيوب بشرتك، ويزيد من إشراقها، ولا يتعارض مع أجواء الشَّهر الكريم في ما يلي:

أثناء الصيام:

1. ابدئي تطبيق مكياجك بوضع طبقة من الكونسيلر، حتى تقومي بالتخفيف من مظهر الهالات السَّوداء التي تكثر في رمضان بسبب الصيام والإرهاق والسَّهر.

2. يفضَّل أن يكون كريم الأساس الذي تستخدمينه باللون البيج، حتى يضفي بعض الإشراق على وجهك.

3. تجنَّبي وضع ألوان أحمر الخدود القويَّة كالبني والأحمر؛ لأنَّها تعتم الوجه، واحرصي على وضع طبقة خفيفة من اللون المشمشيّ الذي يزيد من إشراقة وجهك بشكل طبيعي.

4. يفضَّل عدم وضع ظلال العيون مع الاكتفاء برسم عينيك بواسطة قلم الكحل الأسود، أمَّا إن كنتِ من عاشقات ظلال العيون، فيمكنك تطبيق الألوان الخفيفة كالورديّ والمرجانيّ والبيج.

5. تجنَّبي تطبيق الماسكارا البنيَّة أو الفضيَّة، واكتفي بوضع طبقة من الماسكارا السَّوداء.

6. قومي بشراء مكبس الرموش لقلب رموشك الطبيعيَّة، لتحصلي على مظهر طبيعيّ وجذَّاب يغنيك عن تطبيق الرُّموش الاصطناعيَّة.

7. تجنَّبي وضع أحمر الشِّفاه أثناء الصِّيام.

بعد الإفطار:

1. إذا كنتِ تستعدِّين للذَّهاب إلى السحور مع صديقاتك، يمكنك وضع الظِّلال التي ترغبين بها، مع مراعاة عدم المبالغة في استخدام الألوان الصَّارخة.

2. يمكنك تطبيق أحمر الشِّفاه باللون الذي ترغبين به، ويفضَّل الاكتفاء بوضع اللون الزهريّ الخفيف مع طبقة من ملمِّع الشِّفاه لإضفاء المزيد من الحيويَّة والإشراق على إطلالتك.

3. يفضَّل عدم وضع ألوان طلاء الأظافر الملفتة والاستعاضة عنها بالأظافر الطبيعيَّة المقلَّمة جيدًا والمطلية بالطِّلاء الشَّفاف.