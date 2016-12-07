مدير مستشفى مطروح : زيت الحناء يسبب الوفاة والمستشفى تستقبل حالات تسمم شديدة بسبب رسم الحناء

سمر العشري

حذر الدكتور اكرم غباشى مدير مستشفى مطروح العام ، من إضافة ما يعرف بزيت الحناء ، حيث يتسبب في حالات تسمم قد تودى إلى الوفاة ، واكد غباشى في تصريحات صحفية ، أن أغراض حساسية الحناء تظهر بعد نقش الحناء على أجزاء الجسم ، حيث يظهر تورم شديد بسبب الصبغة الصناعية التي انتشرت مؤخرا في الأسواق تتبعه حالة تسمم بطئ .

زيت الحناء يسبب الوفاة

وأشار الدكتور غباشى ، أن المستشفى تستقبل كل بضعة أيام حالات تسمم بسبب الحناء التي يستخدمها النساء ليلة الفرح ، وتقوم برسمها على جميع أجراء جسمها دون معرفة خطورة ذلك ، ولا تدرى أن كانت تعانى من حساسية الحناء أو غير ذلك ، حيث يتم إسعاف البعض وتحويل البعض الاخر إلى الإسكندرية من شدة الخطورة ، لافتا إلى انه مع افتتاح قسم علاج السموم قربيا ، وسوف يوفر السفر والعناء ويساهم كثيرا في إنقاذ المصابين .

أهالي مطروح

واطلق أهالي مطروح مؤخراعلى زيت الحناء المثبت والمتداول "الحنة القاتلة" ، بعد أن تسبب في وفاة بعض الفتيات ونقل بعضهن إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية ، بالإضافة إلى وفاة عروس العام الماضي قبل زفافها بأيام نتيجة رسم الحنه الذي تسبب في وفاتها .

شبكةعيونالإخبارية

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