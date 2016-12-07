أخبار عاجلة

الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

تراشق بالمياه بين تلميذين في مدرسة ينتهي بموت احدهما مطعونا بسكين

  • مصر
  • 82
Google+ Print
تراشق بالمياه بين تلميذين في مدرسة ينتهي بموت احدهما مطعونا بسكين تراشق بالمياه بين تلميذين في مدرسة ينتهي بموت احدهما مطعونا بسكين

في غياب التربية ومراقبة الاهل ونشر الوعي بين الطلاب وفي غياب دور المدرسة في الزام الطلاب باحترام فوانين المدرسة ووضع قانون رادع لكل طالب لا يتخطها وان تخطاها يكون العقاب رادع حتي يعتبر الطلاب جميعا ولكن اين نجد هذا وحالة الهياج والفوضى باتت نهج معظم مدارس .

جريمة قتل احد التلاميذ بسبب رش مياه على سبيل المزاح بينه وبين صديقه :

تلميذان في مدرسة اعدادية في المطرية كلاهما لا يتجاوز 14 عاما من عمره وعلى سبيل المزاح يرشق كلاهما الاخر بالماء لتشتد الامور وينقلب المزاح الى عراك قوي بمد الايدي وتراشق الالفاظ المسيئة فيما بين التلميذين امام جموع من الطلبة داخل الحرم الدراسي .

وبعد ان يفض الاشتباك بين الولدين اذ بأحدهما ينتظر ما بعد انتهاء اليوم الدراسي ليصطحب صديقه بائع الكبدة حتي ينتقم من زميله الذي رشقه بالماء في المدرسة ويقوم الشاب بائع الكبدة بإنهاء الخصومة الى الابد ليطعن الولد الاخر عدة طعنات قاتلة ليرديه قتيلا .

وبعد ان تم استلام المستشار احمد ربيع مدير نيابة شرق القاهرة بلاغا بالواقعة بأن كل من المدعو "محمد.ن" طالب و"حسن.ع" طالب قد وقع بينهم اشتباك نتيجة تراشقهم بالمياه تطور الي شجار بالأيدي  واستعان الاول بصديقه احمد عاطف بائع كبدة ليثأر من زميله الذي رشه بالماء ليسدد له عدة طعنات قاتلة تسببت في وفاته في الحال .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية