تراشق بالمياه بين تلميذين في مدرسة ينتهي بموت احدهما مطعونا بسكين

سمر العشري

في غياب التربية ومراقبة الاهل ونشر الوعي بين الطلاب وفي غياب دور المدرسة في الزام الطلاب باحترام فوانين المدرسة ووضع قانون رادع لكل طالب لا يتخطها وان تخطاها يكون العقاب رادع حتي يعتبر الطلاب جميعا ولكن اين نجد هذا وحالة الهياج والفوضى باتت نهج معظم مدارس مصر .

جريمة قتل احد التلاميذ بسبب رش مياه على سبيل المزاح بينه وبين صديقه :

تلميذان في مدرسة اعدادية في المطرية كلاهما لا يتجاوز 14 عاما من عمره وعلى سبيل المزاح يرشق كلاهما الاخر بالماء لتشتد الامور وينقلب المزاح الى عراك قوي بمد الايدي وتراشق الالفاظ المسيئة فيما بين التلميذين امام جموع من الطلبة داخل الحرم الدراسي .

وبعد ان يفض الاشتباك بين الولدين اذ بأحدهما ينتظر ما بعد انتهاء اليوم الدراسي ليصطحب صديقه بائع الكبدة حتي ينتقم من زميله الذي رشقه بالماء في المدرسة ويقوم الشاب بائع الكبدة بإنهاء الخصومة الى الابد ليطعن الولد الاخر عدة طعنات قاتلة ليرديه قتيلا .

وبعد ان تم استلام المستشار احمد ربيع مدير نيابة حوادث شرق القاهرة بلاغا بالواقعة بأن كل من المدعو "محمد.ن" طالب و"حسن.ع" طالب قد وقع بينهم اشتباك نتيجة تراشقهم بالمياه تطور الي شجار بالأيدي واستعان الاول بصديقه احمد عاطف بائع كبدة ليثأر من زميله الذي رشه بالماء ليسدد له عدة طعنات قاتلة تسببت في وفاته في الحال .

شبكةعيونالإخبارية

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