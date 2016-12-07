«مدني أبوظبي» ينقذ فتاة أفريقية حاولت الانتحار

أنقذت فرق الدفاع المدني في أبوظبي، صباح أمس (الثلاثاء) فتاة من جنسية أفريقية، بمنعها من محاولة الانتحار من نافذة بالطابق الثامن في بناية بمنطقة الزاهية "النادي السياحي".

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> وأوضح المقدم محمد عبد الجليل الأنصاري، مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي، أن فرق الدفاع المدني بمركز المدينة تلقت البلاغ من غرفة العمليات، في العاشرة و37 دقيقة صباحاً، وعلى الفور تحركت، إلى موقع الحادث، وحالت دون سقوط الفتاة.

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> وأضاف، أن المهمة تم إنجازها بدعم من مركز شارع الميناء الذي عمل على توفير المستلزمات الخاصة بعملية الإنقاذ، وإقناع الفتاة بالعدول عن موقفها، وإنزالها عن طريق سلّم سيارة الاطفاء، وتم فحصها، والاطمئنان عليها وأتضح بأنها بحالة جيدة، وباشرت الأجهزة المختصة التحقيق لمعرفة الاسباب.