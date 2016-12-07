إيران تنفي صلتها بخلية التجسس المضبوطة فى السعودية

نفى المتحدث باسم الخارجية، بهرام قاسمي، وجود أية صلة لبلاده بعناصر الخلية المتهمة بالتجسس فى السعودية، موضحًا أن اتهامات الرياض لخدمة أهداف سياسية.

وأوضح قاسمي ردًا على محاكمة خلية تجسس متهمة بصلتها بإيران، إن بلاده ليس لديها أية أنشطة فى السعودية تتعارض مع المقررات الدولية والمبادئ الدبلوماسية،

وأضاف “لا ينبغى على السعودية أن تسعى إلى توجيه الاتهامات الباطلة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهدف التوظيف السياسى وتصعيد التوتر فى المنطقة”.

وأكد قاسمى أن السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية إزاء دول الخليج تستند على رعاية مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية لباقى البلدان.

وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة فى الرياض، أمس الثلاثاء، بإعدام 15 من أصل 32 متهما فى قضية خلية التجسس الإيرانية التى تم تفكيكها فى العام 2013. ووجهت إلى عناصر الخلية اتهامات بتسليم الاستخبارات الإيرانية معلومات فى غاية السرية والخطورة تتعلق بأمن المملكة السعودية.