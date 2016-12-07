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للمدخنين : أطعمة مهمة لتنظيف الرئتين من التدخين وتجنبك مرض السرطان والحفاظ على صحتك

  • هو وهى
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ليس هناك شك في أنك تشاهد الكثير من البرامج التلفزيونية وقرأت الكثير على مواقع السوشيال ميديا ،التي تظهر لك كيف تكون شكل الرئتين للمدخنين، وأن حالات الوفاة الشائعة تكون بسبب التدخين المستمر طوال اليوم .

حالات الوفاة التي يسببها التدخين

وقد نشرت منظمة الصحة العالمية تقارير عن النسب المئوية التي تحدث كل عام والتي تتعلق بحالات الوفاة من آثار التدخين ، وهذا الرقم هو أن هناك واحد من كل 10 شباب يموتون بسبب التدخين .ادة النيكوتين

ومادة النيكوتين السامة تدخل الجسم عن طريق التدخين ، وهي تعتبر واحدة من أكبر العوامل التي تجعل المدخنين صعب في تركها ، ومن خصائص النيكوتين بعض المواد الكيميائية التي تسبب في مرض السرطان.

وجئنا إليكم ببعض المأكولات للحفاظ على رئتين نظيفة وهي كالآتي :

البندق البرازيلي :

من المعروف جيدا أنها غنية جدا بفيتامين “E”، وكذلك السيلينيوم المادي، مما يعمل على تقليل خطر إصابة :

  • الرئتين
  • البروستاتا
  • أمراض القلب
  • المخاطر التي تؤثر على سرطان الأوعية الدموية

لذلك يمكنك تناول جوزة واحدة خلال اليوم، فإنه يوفر لك كمية كافية من السيلينيوم الذي يحتاجها الجسم على مدار اليوم.

البصل :

من المعروف أن البصل له فوائد كبيرة في علاج كثير من الأمراض، وما يميزه هو نظافة الرئتين وفقا لعدة دراسات أجريت في إيطاليا وسويسرا .

يمكنك أن تأكل البصل من 1 إلى 7 بصلات خلال الأسبوع لأنها قادرة على الحد من خطر الإصابة بسرطان:

  • القولون
  • المبيض
  • سرطان الحنجرة

الزنجبيل :

ومن الفؤاد العظيمة للزنجبيل هو :

  • حرق
  • تقليل نسبة الكوليسترول في الدم
  • يساعد على فتح الممرات الهوائية وبالتالي جعلها أسهل للمدخنين
  • إخراج البلغم والذي يمنع البكتيريا التي تم جمعها داخل الجسم ، ويخلصك من      العدوى.

الليمون الهندي أو الجريب فروت :

أثبتت العديد من الدراسات التي أجريت على هذا النوع من الفاكهة ،أنه يقلل بشكل فعال من خطر السرطان، وخاصة سرطان الجهاز الهضمي، ويمكنك أن تأكل أربع قطع على مدار الأسبوع لمساعدتك في تنظيف الرئتين .

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رئيس قسم الأخبار

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