هبوط أسعار النفط بسبب مزاعم خفض إنتاج الخام

هبطت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بسبب استمرار الشكوك في أن الخفض المزمع في إنتاج النفط الخام سيكون كبيرًا بما يكفي للقضاء على فائض المعروض الذي تعاني منه الأسواق منذ أكثر من عامين.

وهبطت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت الدولي 24 سنتا أو 0.45 % إلى 53.69 دولار للبرميل بالمقارنة مع آخر إغلاق لها .

وهبطت أسعار التعاقدات الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا أو 0.37 % إلى 50.74 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط بشكل كبير بلغ 19 % بعد أن أعلنت أوبك وروسيا الأسبوع الماضي أنهما ستخفضان بشكل مشترك الإنتاج العام المقبل في محاولة لتعزيز الأسواق.