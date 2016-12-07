إقبال كبير على معروضات الأسر المنتجة اليدوية في مهرجان زايد بأبو ظبي

لاقت معروضات الأسر المنتجة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والمشاركة فى مهرجان الشيخ زايد التراثى بأبو ظبى إقبالا كبيرا من جمهور الزائرين.

صرحت بذلك أماني غنيم رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية والتي تمثل وزارة التضامن في هذا المهرجان، وقالت إن مشاركة الأسر المنتجة في المهرجان التي بدأت منذ ٢٦ نوفمبر الماضي وتستمر شهرا تأتي من منطلق سعي الوزارة لفتح أسواق خارجية للأسر المنتجة، حيث تدرك الوزارة جيدًا أهمية العمل على تسويق تلك المنتجات خارجيا نظرًا لجودتها وقيمتها العالية واستحقاقها لذلك لأنها يدوية ومصنوعة من خامات بيئية وتباع بأسعار تنافسية، لافتة إلى أن المشاركة في مهرجان ومعرض الشيخ زايد التراثي هذا العام تتميز بالتجديد والابتكار في تصميمات المنتجات وألوانها ومواكبتها للأذواق والموضة العالمية مع الحفاظ على أصالتها.

وكان السفير المصري بالإمارات العربية المتحدة وائل جاد قد قام بزيارة الجناح المصري وتفقد منتجات الأسر المنتجة وتعرف على العارضين وأبدى إعجابه بمنتجاتهم هذا العام، مؤكدا أن هناك فرقا كبيرا في تصميماتها وطريقة عرضها مقارنة بالعام الماضي ، كما أبدى السفير المصري إعجابه بالتغيير النوعي والكمي والجمالي لمنتجات الأسر بما يواكب المستجدات بالأسواق ويلبي حاجة العملاء ويضفي قيما جمالية واقتصادية جديدة للمنتجات ويكسبها قدرة على التنافسية والاستمرارية في الأسواق ويتيح لها المنافذ التسويقية الجديدة ويعظم دورها في التنمية الاقتصادية.