أخبار عاجلة

الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع عامل صدمته سيارة أثناء عبوره محور المشير

Google+ Print
مصرع عامل صدمته سيارة أثناء عبوره محور المشير مصرع عامل صدمته سيارة أثناء عبوره محور المشير

>كتب عبد الرحمن سيد

لقى عامل مصرعه بعدما صدمته سيارة ملاكى، أثناء عبوره لمحور المشير  طنطاوى، بالقرب من مطلع كوبرى التسعين، مما أدى إلى توقف حركة المرور أمام السيارات، وأمر اللواء علاء الدجوى مدير مرور القاهرة بانتقال الخدمات المرورية إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

 

كانت غرفة عمليات مرور القاهرة تلقت بلاغا بظهور كثافات مرورية بسبب حادث مرورى أعلى محور المشير طنطاوى وبدوره أمر اللواء علاء الدجوى مدير المرور بانتقال الخدمات المرورية إلى المكان لتسيير حركة السيارات فيما تم نقل المتوفى للمستشفى و فر سائق السيارة هاربا

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365