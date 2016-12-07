مصرع عامل صدمته سيارة أثناء عبوره محور المشير

كتب عبد الرحمن سيد

لقى عامل مصرعه بعدما صدمته سيارة ملاكى، أثناء عبوره لمحور المشير طنطاوى، بالقرب من مطلع كوبرى التسعين، مما أدى إلى توقف حركة المرور أمام السيارات، وأمر اللواء علاء الدجوى مدير مرور القاهرة بانتقال الخدمات المرورية إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

كانت غرفة عمليات مرور القاهرة تلقت بلاغا بظهور كثافات مرورية بسبب حادث مرورى أعلى محور المشير طنطاوى وبدوره أمر اللواء علاء الدجوى مدير المرور بانتقال الخدمات المرورية إلى المكان لتسيير حركة السيارات فيما تم نقل المتوفى للمستشفى و فر سائق السيارة هاربا