اليوم بدء سحب كراسات الشروط لوحدات الإسكان الاجتماعى بنظام التمليك

سمر العشري

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بأنه سوف يتم بدءً من اليوم الأربعاء 7 ديسمبر سحب كراسات الشروط لحجز وحدات سكنية فى مشروع الإسكان الاجتماعى بنظام التمليك الغير مدعوم نقداً فى 19 محافظة مصرية ويبلغ شعر الوحدة 180 ألف جنيه يتم سدادها بنظام التمويل العقارى، وبشروط وتفاصيل جديدة .

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان بأن هذا الإعلان الجديد يستهدف أصحاب الدخل الذى يصل إلى 4 آلاف جنيه للشخص العازبن ويستهدف أصحاب الدخل الذى يصل إلى 5 آلاف جنيه للشخص المتزوج، وأن هذه الوحدات فى مراحل الانتهاء من التنفيذ بمساحة 90 متر مربع وعبارة عن 3 غرف وصالة كاملة التشطيب .

وصرح الدكتور مصطفى مدبولى بان الحجز لهذه الوحدات السكنية سوف يبدأ يوم الأربعاء 14 ديسمبر ويستمر حتى يوم السبت 14 يناير 2017 لمدة شهر كامل، وأن سعر الوحدة كاملة التشطيب 180 ألف جنيه ويضاف عليها 5% من سعر الوحدة كوديعة صيانة يتم سدادها نقداً عند التعاقد، أو يتم تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل .

وأكدت الدكتورة مى عبدالحميد مدير صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى بأن مقدم الحجز 15 ألف جنيه يرد فى حالة عدم التخصيص، ويضاف لها 150 جنيه مصاريف إدارية لا ترد، ويتم سدادها فى مكاتب البريد المميكنة على مستوى الجمهورية، ومقدم الحجز وهو 15 ألف جنيه يتم استكماله ليصبح 25% كحد أدنى و 50% كحد أقصى على أقساط ربع سنوية كل 3 أشهر تبدأ من 7 مايو 2017 وقيمة كل قسط 10 آلاف جنيه، ويبلغ القسط الشهرى للوحدة بعد استكمال المقدم ألف جنيه شهرياً .

وعن اماكن الوحدات فإن الوحدات السكنية موجودة فى 19 محافظة مصرية وهى الاسكندرية، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادى الجديد، ومرسى مطروح، وجنوب سيناء .

شبكةعيونالإخبارية

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