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الزمالك يترقب قرار مرتضى منصور لحسم مصير رحلة أسوان بعد إنهاء الحجز

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الزمالك يترقب قرار مرتضى منصور لحسم مصير رحلة أسوان بعد إنهاء الحجز الزمالك يترقب قرار مرتضى منصور لحسم مصير رحلة أسوان بعد إنهاء الحجز

>كتب أحمد توفيق – عمرو جاب الله

يترقب الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة محمد حلمى، القرار النهائى لمرتضى منصور رئيس النادى باستكمال مسابقة الدورى من عدمه ، لتحديد مصير السفر إلى أسوان اليوم الأربعاء أو إلغاء الرحلة ، وذلك على خلفية ارتباط الفريق بمواجهة غداً الخميس مع الفريق الأسوانى، فى الجولة الـ14 بالدورى الممتاز.

كشف إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادى الزمالك، عن إنهاء كافة التجهيزات الخاصة بسفر الفريق واستعداداته للمباراة بجانب الإقامة فى مدينة أسوان، وذلك انتظاراً لقرار رئيس قلعة ميت عقبة بسفر الفريق من عدمه على خلفية رفض النادى الأبيض لاستكمال الدورى احتجاجاً على بعض القرارات التحكيمية خلال النسخة الجارية من البطولة.


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