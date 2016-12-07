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ضبط 150 كيلو لحوم فاسدة في مطاعم الشبراوي و خير زمان في المعادي ...

  • مصر
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ضبط 150 كيلو لحوم فاسدة في مطاعم الشبراوي و خير زمان في المعادي ... ضبط 150 كيلو لحوم فاسدة في مطاعم الشبراوي و خير زمان في المعادي ...

بالتأكيد خبر صادم لكل زبائن هذه المطاعم والتي يرتادها الكثيرون وبعد انتشار كثير من الأخبار عن قيام الكثير من المطاعم بتقديم لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي أو لحوم الحمير كما رأى الجميع منذ فترة وجيزة وانتشرت تلك الأخبار في كل مواقع التواصل الاجتماعي .

 

لحوم فاسدة في الشبراوي وخير زمان

قامت الأجهزة البيطرية والأجهزة التنفيذية في محافظة القاهرة بضبط كمية من اللحوم الفاسدة تقدر ب 150 كيلو في محلات الشبراوي وخير زمان وكانت عبارة عن هامبورجر وسجق ودجاج ولحوم مفرومة بفرع الشبراوي الموجود في شارع عبد  المنعم رياض ومحلات خير زمان الموجودة في زهراء المعادي أثناء حملة على منطقة الزهراء .

أجهزة الدولة تحققت من الأمر

وأكد رئيس حي المعادي في حديثه لأن تلك الحملة تمت بمعاونة كاملة مع الطب البيطري وكلا من مباحث ومديرية التموين والمدير بالإشغالات والمحلات وأيضا شرطة المرافق لمراجعة كافة المعروض من السلع وتم التحفظ على المسؤولين عن تلك المحلات وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة .

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