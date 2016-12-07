أخبار عاجلة

الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس سائق بالسويس 4 أيام لاتهامه بقتل شقيقتيه

Google+ Print
حبس سائق بالسويس 4 أيام لاتهامه بقتل شقيقتيه حبس سائق بالسويس 4 أيام لاتهامه بقتل شقيقتيه

>السويس- سيد نون

قررت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات السويس حبس " أحمد خ " سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل شقيقتيه، كما قررت النيابة عرض جثث الشقيقتين على الطب الشرعى.

 

وعثر رجال البحث بمديرية أمن السويس على جثتى السيدتين القتيلتين داخل إحدى مواسير مخرات السيول بطريق السويس – القاهرة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

كان اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن السويس، تلقى بلاغا بتغيب شقيقتين واحدة تدعى " فاتن " 40 عاما، والثانية " اية " 24 عاما عن منزلهما منذ عدة أيام، وقام زوجا السيدتين بتحرير محاضر بقسم شرطة السويس.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365