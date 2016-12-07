حبس سائق بالسويس 4 أيام لاتهامه بقتل شقيقتيه

السويس- سيد نون

قررت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات السويس حبس " أحمد خ " سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل شقيقتيه، كما قررت النيابة عرض جثث الشقيقتين على الطب الشرعى.

وعثر رجال البحث بمديرية أمن السويس على جثتى السيدتين القتيلتين داخل إحدى مواسير مخرات السيول بطريق السويس – القاهرة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

كان اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن السويس، تلقى بلاغا بتغيب شقيقتين واحدة تدعى " فاتن " 40 عاما، والثانية " اية " 24 عاما عن منزلهما منذ عدة أيام، وقام زوجا السيدتين بتحرير محاضر بقسم شرطة السويس.