بالأسماء.. الجنايات تجدد حبس 23 متهما بقضايا إرهاب 45 يوما

كتب محمد عبد الرازق

قررت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 14 برئاسة المستشار معتز خفاجى تجديد حبس 23 متهما فى قضايا إرهاب وانضمام لجماعة الإخوان وحيازة أسلحة ومتفجرات، 45 يوماً على ذمة التحقيقات.

و المتهمون هم:

1. علاء عبد الحكيم هلال السيد

2. محمد كمال محمد مصطفي

3. قياتي عبد النبي محمد علي

4. خالد صابر مرسي جوهر

5. محمد منجد متولي خليفة

6. أحمد سيد أحمد حسن محمد

7. محمد أحمد مبارك محمد

8. زكي حسن زكي عثمان

9. حسام محمد الباهي طه

10. إبراهيم عيد إبراهيم محمد

11. علي حكمت محمد حسن

12. محمد سيد محمود محمد جعفر

13. رضا سلطان حسين أبو زيد

14. هاني إبراهيم محمد عبد الغني

15. مسعد أحمد أحمد أبو زيد

16. وائل علي محمد عكاشة

17. سيد طه شعبان السيد

18. صفوت أحمد بدوي السيد

19. محمد محروس يوسف مصطفي

20. أحمد مدبولي محمد أحمد

21. محمد خليل خليل البدراوي

22. إسماعيل عبد الحميد إسماعيل الجزار

23. سبيته عاشور علي عبد العزيز