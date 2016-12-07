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10 محاضر لأصحاب مستودعات لبيع 1180 أسطوانة غاز بالسوق السوداء بالمنوفية

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10 محاضر لأصحاب مستودعات لبيع 1180 أسطوانة غاز بالسوق السوداء بالمنوفية 10 محاضر لأصحاب مستودعات لبيع 1180 أسطوانة غاز بالسوق السوداء بالمنوفية

>المنوفية – محمد فتحى و محمود شاكر

شنت مديرية بالمنوفية حملات مكثفة على مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والأسعار، ذلك بناء على توجيهات الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، بمحاربة المتلاعبين بالأسعار ومكافحة كافة صور الاستغلال التجارى وحماية المستهلكين من جشع التجار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة .

 

أسفرت الحملات عن ضبط ماكينة طحين بقرية البرانية مركز أشمون تقوم بنخل دقيق بلدى محظور تداوله خارج المخابز البلدية المدعمة وإعادة بيعه كدقيق فاخر بالسوق السوداء بهدف التربح، وضبط 165 شيكارة دقيق داخل الماكينة لبيعها بالسوق السوداء، كما تم تحرير 4 محاضر ضد أصحاب محلات بدال تموينى بقرية طاليا مركز أشمون لقيامهم بغلق المحلات وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، وعدم الإعلان عن الأسعار.

 

كما تم تحرير 10 محاضر ضد أصحاب مستودعات بوتاجاز لتصرفهم فى 96 أسطوانة بوتاجاز بقرية كفر البتانون، 190 أسطوانة بقرية كمشيش مركز تلا، و272 أسطوانة بمدينة تلا، و 142 أسطوانة بقرية ساحل الجوابر مركز الشهداء، و450 أسطوانة بقرية دمليج مركز منوف، و30 أسطوانة بقرية طه شبرا مركز قويسنا، وتم تحرير 3 محاضر بمخالفات أخرى لأصحاب مستودعات بمركز ومدينة الشهداء تنوعت أسبابها ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد.

 

من جانبه، أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لحماية المستهلك من التجار الجشعين ومنع الممارسات الاحتكارية للسلع وضبط الأسعار.


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