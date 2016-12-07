سعر الدولار اليوم الاربعاء 7/12/2016 ...

وصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى السوق السوداء ليحقق 17.90 ليسجل إرتفاع محدود ليكون متسقا مع إنخفاض الأسعار فى البنوك .
سعر الدولار اليوم ف البنوك بحيث التعملات بالشراء والبيع :
إتش إس بي سي مصر : الشراء 17.70 ، البيع 18.25
البنك التجاري الدولي : الشراء 17.65 ، البيع 17.90
البنك العربي اﻷفريقي الدولي : الشراء 17.75 ، البيع 17.95
البنك المركزي المصري : الشراء 17.67 ، البيع 18.09
البنك المصري الخليجي : الشراء 17.65 ، البيع 18.15
البنك المصري لتنمية الصادرات : الشراء 17.82 البيع 18.12
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) : الشراء 17.80 البيع 18.10
البنك اﻷهلي المصري : الشراء 17.70 ، البيع 17.95
البنك اﻷهلي اليوناني : الشراء 17.40 ، البيع 18.15
المصرف المتحد : الشراء 17.70 ، البيع 18.00
بنك الإسكندرية : الشراء 17.70 ، البيع 17.95
بنك البركة مصر : الشراء 17.81 ، البيع 18.15
بنك التعمير والإسكان : الشراء 17.70 ، البيع 18.20
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