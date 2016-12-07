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سعر الدولار اليوم الاربعاء 7/12/2016 ...

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سعر الدولار اليوم الاربعاء 7/12/2016 ... سعر الدولار اليوم الاربعاء 7/12/2016 ...

وصل اليوم الثلاثاء فى السوق السوداء ليحقق 17.90 ليسجل إرتفاع محدود ليكون متسقا مع إنخفاض الأسعار فى البنوك .

سعر الدولار اليوم ف البنوك بحيث التعملات بالشراء والبيع :

إتش إس بي سي :  الشراء 17.70 ، البيع 18.25 

البنك التجاري الدولي : الشراء 17.65 ، البيع 17.90

البنك العربي اﻷفريقي الدولي : الشراء 17.75 ، البيع 17.95

البنك المركزي المصري : الشراء 17.67 ،  البيع 18.09

البنك المصري الخليجي : الشراء 17.65 ، البيع 18.15

البنك المصري لتنمية الصادرات : الشراء 17.82  البيع 18.12

البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) : الشراء 17.80  البيع 18.10

البنك اﻷهلي المصري : الشراء 17.70 ، البيع 17.95

البنك اﻷهلي اليوناني : الشراء 17.40 ، البيع 18.15

المصرف المتحد : الشراء 17.70 ، البيع 18.00

بنك الإسكندرية : الشراء 17.70 ، البيع 17.95

بنك البركة مصر : الشراء 17.81 ، البيع 18.15

بنك التعمير والإسكان : الشراء 17.70 ، البيع 18.20

 

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