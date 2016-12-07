الأمن المغربى: ضبط 10 أشخاص لارتباطهم بشبكة إجرام دولية

أ ش أ

تمكنت سلطات الأمن فى المغرب من ضبط عشرة أشخاص، يشتبه فى ارتباطهم بشبكة إجرامية دولية، كان قد تم تفكيكها مؤخرا فى إسبانيا، وهى تنشط فى مجال الاتجار فى المخدرات، وتبييض الأموال.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطنى اليوم الأربعاء أنه تم خلال العملية الأمنية التى تمت يوم الاثنين الماضى توقيف المشتبه فيهم فى عمليات متزامنة بكل من مدينتى تطوان، ومارتيل.

وأوضح البيان أن الموقوفين ثلاثة مواطنين مغاربة، وسبعة إسبانيين، من بينهم اثنان صادر بحقهما عن السلطات القضائية الإسبانية أمر دولى بإلقاء القبض عليهما، للاشتباه فى تورطهما بقضية تتعلق بالاتجار الدولى للمخدرات، وتبييض الأموال .

وقال البيان إن عمليات التفتيش، التى تمت فى إطار هذه العمليات الأمنية، أسفرت عن مصادرة مبلغ مالى بالعملة الأوروبية قدره 99 ألف يورو، وثلاث سيارات، و23 هاتفًا محمولا، وكمية من مخدر الماريجوانا، والحشيش، بالإضافة إلى جواز سفر إسبانى مزور.

وأشار البيان إلى أنه تم الاحتفاظ بجميع المشتبه فيهم، من بينهم سيدتان إسبانيتان، تحت الحراسة النظرية رهن التحقيق الذى يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وكذا على ذمة قوانين التسليم بالنسبة إلى المواطنين الإسبانيين، الجارى البحث عنهما على الصعيد الدولي.

وقال البيان إنه فى نفس اليوم تمكن الأمن الإسبانى بتنسيق مع الأمن المغربى من ضبط 2.5 كيلو من مخدر الكوكايين على قارب للصيد مغربي، كما تم اعتقال 24 شخصا ينشطون فى عصابة دولية للإتجار فى المخدرات.

وأضاف البيان أن شحنة القارب جاءت من أمريكا الجنوبية وكانت فى طريقها إلى أوروبا، وأن العصابة تضم أشخاصا من جنسيات مغربية، إسبانية وكولومبية وكشفت الشرطة أن المخدرات ضبطت على ظهر قارب على بعد 100 ميل من ساحل المغرب، مضيفة أن 12 شخصا كانوا على ظهر القارب وتم اعتقالهم بالإضافة إلى ستة أشخاص تم اعتقالهم فى الأراضى المغربية وستة آخرون بإسبانيا من بينهم متهم كولومبى الجنسية والذى يتزعم العصابة

وأردف مصدر مسئول قائلا بحسب البيان، إن العصابة المعتقلة تعمل على تهريب المخدرات فى أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية بواسطة أسطول من القوارب.