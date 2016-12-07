أمريكا تؤكد مجددا قلقها من مشروع القانون الإسرائيلى حول البؤر الاستيطانية

أ ف ب

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية مجددا الثلاثاء عن قلقها من مشروع القانون الإسرائيلى الذى يقضى بشرعية البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية، مؤكدة أنه "مضر جدا لآفاق حل الدولتين".

وكان النواب الإسرائيليون وافقوا الاثنين مبدئيا رغم انتقادات المجتمع الدولى على النص الذى يهدف الى تشريع نحو اربعة الاف منزل موزعة على 55 مستوطنة عشوائية فى الضفة الغربية المحتلة، شيدت على أملاك خاصة فلسطينية.

ويعيش قرابة 400 الف شخص فى المستوطنات الاسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الاسرائيلية وسط 2.6 مليون فلسطيني.

ويعتبر المجتمع الدولى الاستيطان غير قانونى ويشكل عقبة رئيسية فى طريق السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين سواء كان بموافقة الحكومة الاسرائيلية ام لا.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر إن "تفعيل هذا القانون سيلحق ضررا كبيرا بآفاق حل الدولتين". وأضاف "نشعر بالقلق أيضا من تعليقات سمعناها من بعض الشخصيات السياسية فى اسرائيل بانه سيكون الخطوة الاولى لضم اجزاء من الضفة الغربية".

ومشروع القانون الذى يحتاج ليصبح قانونا الى مصادقة البرلمان بالتصويت عليه فى ثلاث قراءات، سيجرى أولها الاربعاء على الارجح.

وقال تونر "نشعر بقلق عميق من ذلك". وأضاف "نأمل الا يصبح قانونا ونأمل بالتأكيد فى ادخال تغييرات وتعديلات عليه".