ضبط أصغر مستريحة بالمطرية استولت على 15مليون جنيه من ضحاياها بزعم توظيفها

كتب ـ كريم صبحى

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على أصغر مستريحة تبلغ من العمر 29 سنة، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ وصلت إلى 15 مليون جنيه بعدما انهالت البلاغات من المواطنين بزعم توظيف أموالهم، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان المستشار محمد كمال السماحى مدير نيابة المطرية، أمر بسرعة ضبط وإحضار مستريحة جديدة استولت على 15 مليون جنيه من ضحاياها مقابل حصولهم على أرباح شهرية وهربت حتى تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة.

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها محمد السماحى مدير نيابة المطرية، بسكرتارية سيد بشوادى، أن المتهمة أوهمت ضحاياها من المواطنين باستثمار أموالهم معها مقابل حصولهم على أرباح شهرية، حيث كانت تعمل فى مجال العقارات والأجهزة الكهربائية والموبليا، واستولت على أموال المواطنين بزعم توظيفها وهربت.

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من 16 مواطنا أفادو فيها بتعرضهم للنصب على يد سيدة حصلت منهم على مبالغ وصلت إلى 15 مليون جنيه مقابل توظيفها، وحصولهم على أرباح شهرية، وأضافوا فى بلاغهم بأن المتهمة امتنعت عن سداد الأرباح منذ 6 أشهر، وأن كلا منهم حصل على وصل أمانة منها بالمبلغ الذى حصلت عليه منه، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته للنيابة بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الذى أمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمة.