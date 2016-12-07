قوات حرس الحدود التركية تقتل 7 سوريين بينهم امرأة حاولوا العبور لتركيا

دمشق (أ ش أ)

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان مقتل 7 سوريين بنيران قوات حرس الحدود التركية فى ثلاث مناطق مختلفة شمالى سوريا، أثناء محاولتهم عبور الحدود من سوريا إلى تركيا .

وأضاف المرصد فى بيان له أوردته قناة "سكاى نيوز" اليوم الأربعاء، أن من بين القتلى امرأة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن مقتل الأشخاص السبعة يرفع عدد القتلى السوريين على الحدود التركية السورية إلى 163 شخصا، من بينهم 31 طفلا و15 امرأة، منذ مطلع العام الجارى وحتى الآن.

ودعا المرصد السورى الحكومة التركية إلى فتح ممرات آمنة للاجئين السوريين الفارين من المعارك، مطالبا أنقرة بتقديم أفراد حرس الحدود التركية الذين قتلوا اللاجئين السوريين إلى القضاء.

فى سياق متصل، حذر المجلس المحلى فى مدينة حلب من قيام قوات النظام السورى بعمليات انتقامية بحق الأهالى فى المناطق التى تقدموا إليها خاصة مع ورود أنباء عن احتجاز مئات العائلات بينهم شبان داخل تلك الأحياء .

وقال عضو فى المجلس المحلى لمدينة حلب فى تصريح لقناة "سكاى نيوز" اليوم الأربعاء، أن النازحين يعانون من الحصول على الغذاء والمسكن إضافة إلى استمرار القصف الجوى الروسى والسورى .