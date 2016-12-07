أخبار عاجلة

الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قوات حرس الحدود التركية تقتل 7 سوريين بينهم امرأة حاولوا العبور لتركيا

Google+ Print
قوات حرس الحدود التركية تقتل 7 سوريين بينهم امرأة حاولوا العبور لتركيا قوات حرس الحدود التركية تقتل 7 سوريين بينهم امرأة حاولوا العبور لتركيا

>دمشق (أ ش أ)

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان مقتل 7 سوريين بنيران قوات حرس الحدود التركية فى ثلاث مناطق مختلفة شمالى سوريا، أثناء محاولتهم عبور الحدود من سوريا إلى تركيا .

وأضاف المرصد فى بيان له أوردته قناة "سكاى نيوز" اليوم الأربعاء، أن من بين القتلى امرأة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن مقتل الأشخاص السبعة يرفع عدد القتلى السوريين على الحدود التركية السورية إلى 163 شخصا، من بينهم 31 طفلا و15 امرأة، منذ مطلع العام الجارى وحتى الآن.

ودعا المرصد السورى التركية إلى فتح ممرات آمنة للاجئين السوريين الفارين من المعارك، مطالبا أنقرة بتقديم أفراد حرس الحدود التركية الذين قتلوا اللاجئين السوريين إلى القضاء.

فى سياق متصل، حذر المجلس المحلى فى مدينة حلب من قيام قوات النظام السورى بعمليات انتقامية بحق الأهالى فى المناطق التى تقدموا إليها خاصة مع ورود أنباء عن احتجاز مئات العائلات بينهم شبان داخل تلك الأحياء .

وقال عضو فى المجلس المحلى لمدينة حلب فى تصريح لقناة "سكاى نيوز" اليوم الأربعاء، أن النازحين يعانون من الحصول على الغذاء والمسكن إضافة إلى استمرار القصف الجوى الروسى والسورى .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

برلمانية تطالب الحكومة بإنقاذ صناعة الأثاث وحماية أصحاب الورش من التشريد

برلمانية تطالب الحكومة بإنقاذ صناعة الأثاث وحماية أصحاب الورش من التشريد

الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية

الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي