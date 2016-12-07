أخبار عاجلة

الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أمين سر "دينية البرلمان" يزور الأزهر والكنيسة لبحث تجريم ارتداء الزى الدينى

Google+ Print
أمين سر "دينية البرلمان" يزور الأزهر والكنيسة لبحث تجريم ارتداء الزى الدينى أمين سر "دينية البرلمان" يزور الأزهر والكنيسة لبحث تجريم ارتداء الزى الدينى

>كتب مايكل فارس

قال الدكتور عمرو حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، إنه سيتوجه الأسبوع المقبل بزيارة لكل من مؤسسة الأزهر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لاستطلاع رأيهما فى إعداده لمشروع قانون يجرم ارتداء الزى الدينى بدون وجه حق.

 

وأضاف حمروش، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سينسق اللقاءات مع المعنيين بالأمر فى المؤسستين على أن تبدأ زيارات رسمية يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين للمؤسستين، ويعقبها وضع مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه يقترح أن تكون عقوبة ارتداء الزى الدينى بدون وجه حق إما الغرامة المالية أو الحبس، والجمع بينهما حال تكرار هذا الأمر.

 

يذكر أن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد كلف المستشار منصف نجيب سليمان، المستشار القانونى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بإعداد مشروع قانون لتسجيل الزى الكهنوتى رسميًا.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365