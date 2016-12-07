أمين سر "دينية البرلمان" يزور الأزهر والكنيسة لبحث تجريم ارتداء الزى الدينى

كتب مايكل فارس

قال الدكتور عمرو حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، إنه سيتوجه الأسبوع المقبل بزيارة لكل من مؤسسة الأزهر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لاستطلاع رأيهما فى إعداده لمشروع قانون يجرم ارتداء الزى الدينى بدون وجه حق.

وأضاف حمروش، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سينسق اللقاءات مع المعنيين بالأمر فى المؤسستين على أن تبدأ زيارات رسمية يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين للمؤسستين، ويعقبها وضع مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه يقترح أن تكون عقوبة ارتداء الزى الدينى بدون وجه حق إما الغرامة المالية أو الحبس، والجمع بينهما حال تكرار هذا الأمر.

يذكر أن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد كلف المستشار منصف نجيب سليمان، المستشار القانونى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بإعداد مشروع قانون لتسجيل الزى الكهنوتى رسميًا.