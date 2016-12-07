أمين شباب التجمع: الأحزاب تلتقى الرئاسة اليوم وتطرح مبادرة "التطوع حياة"

كتب – مايكل فارس

قال علاء عصام، أمين الشباب بحزب التجمع، إن الأحزاب تلتقى اليوم الأربعاء، مع مؤسسة الرئاسة، بحضور كل من وزراء الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية، إضافة لرئيس هيئة تعليم الكبار، لمناقشة سياسات العمل التطوعى ومحو الأمية، وخلق كيان للعمل التطوعى.

وأضاف عصام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لقاء الوزراء المعنين لمناقشتهم فى المحاور، ليتم وضع الصيغة التنفيذية للعمل، مشيرا إلى أن العمل التطوعى سواء السياسات أو الأليات ستكون ضمن مبادرة"التطوع حياة"، والتى تشمل مشاريع داخلية، من ضمنها عمل نموذج محاكاة للعمل التطوعى فى المدارس، أسوة ببريطانينا، والتى يعمل نسبة 12% من شبابها فى العمل التطوعى.

من جانبه قال أحمد حسنى، المتحدث الإعلامى والأمين العام للشباب بحزب الاتحاد، إن لقاء مؤسسة الرئاسة، سوف يضم تقديم الخطط المستقبلية المتكاملة التى أعدتها الأحزاب الخاصة بمحو الأمية ونشر ثقافات العمل التطوعي وسيتم طرح عدد من المبادرات على "الرئاسة"، للتشجيع والتحفيز ونشر ثقافة العمل التطوعى، أبرزها مبادرة" التطوع حياة"، التى ستدشن بحملة إعلانية كبرى وبرامج تحفيز وشرح لأهمية العمل التطوعى فى المجتمع ، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشه الوزراء المعنيين في عدد من الملفات الهامة على الساحة وأيضا ملفات العمل التطوعي ومحو الأمية، وسبل علاج الخلل فى معالجة الأمية، ودور الهيئة العامة لتعليم الكبار مع ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لجعل ذلك مشروع قومى لمحو الأمية.