إلغاء 5 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا

كتبت - رحاب نبيل

شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأربعاء، إلغاء إقلاع 5 رحلات جوية دولية، لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد ركابها، ومشاكل فى التشغيل.

وصرحت مصادر ملاحية إن سلطات مطار القاهرة الدولى، تلقت 3 إخطارات من الشركة المصرية العالمية، بإلغاء رحلتها رقم 511 المتجهة إلى الكويت، ورحلة 107 المتجهة إلى ينبع، بالإضافة إلى إلغاء رحلتها رقم 906 المتجهة إلى جدة، لعدم جدواها اقتصاديا.

وأضافت المصادر أن شركة النيل للطيران أرسلت إخطارين بإلغاء رحلتيها المتجهتين إلى ينبع 104 و114 نظرا لعدم جدواها اقتصاديا للشركة لقلة الركاب، حيث تم التنسيق مع مكاتب الطيران لتحديد سفرهم على متن رحلات أخرى.