رياضة المشى 3 مرات أسبوعيا تعزز الخصوبة لدى الرجال

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كشف بحث جديد أن ممارسة رياضة المشى ثلاث مرات أسبوعيا يمكن أن يساعد فى تعزيز مستويات الخصوبة لدى الرجال.

وبحسب البحث، الذى نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإنه حتى الرجال الذين يمارسون قدرا قليلا من هذه الرياضة يمكن أن يحسنوا من مستويات الخصوبة لديهم فى غضون ستة أشهر.

وأظهرت نتائج البحث سلسلة من الفوائد حصل عليها الرجال الذين مارسوا المشى السريع أو المشى العادى لمدة 30 دقيقة لثلاث أو أربع مرات أسبوعيا.

وقال الخبراء إن ممارسة الرياضة المعتدلة تحد من الإجهاد التأكسدى (وهو حالة من عدم التوازن فى نظام العوامل المؤكسدة ) الذى يضر بالحيوانات المنوية.

وخلال الدراسة، أجرى الباحثون فحوصهم على 261 من الرجال الأصحاء تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عاما ممن مارسوا قدرا بسيطا من الرياضة.

وكشفت نتائج الدراسة أن الرجال الذين مارسوا الرياضة شهدوا تحسنا فى الحيوانات المنوية لديهم فى نهاية التدريب بغض النظر عن قدر الرياضة الذى يمارسونه، كما أظهرت النتائج أن الرجال الذين مارسوا مستويات معتدلة من الرياضة حققوا أفضل النتائج.