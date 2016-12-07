أخبار عاجلة

الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط عامل وسائق توك توك سرقا مدرسة كوم حماده الثانوية الصناعية

Google+ Print
ضبط عامل وسائق توك توك سرقا مدرسة كوم حماده الثانوية الصناعية ضبط عامل وسائق توك توك سرقا مدرسة كوم حماده الثانوية الصناعية

>البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت مباحث البحيرة اليوم بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة من ضبط عامل وسائق توك توك سرقا مدرسة كوم حمادة الثانوية الصناعية.

 

تلقى اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة اخطارا من اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بورود بلاغ من "مصطفى  ا ع" مدير مدرسة كوم حماده الثانوية الصناعية بنين باكتشافه كسر باب معمل التركيبات الكهربائية بالمدرسة وسرقة جهاز حاسب آلى ، طابعه ، وجهازين بروجيكتر مجموعة قوالب قياس، محدد قياس سداسى، جهاز لقياس الإجهاد والإنفعال مسطرة صلب، برجل واتهامه لـ 5 من العاملين بالمدرسة المعينين بخدمة المبيت بالمدرسة بارتكاب الواقعة.

 

وبالفحص أسفرت جهود البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهما كل من "مصطفى  ج م " عامل السابق اتهامه فى 3 قضايا،  "السيد خ ن " سائق توك توك السابق اتهامه فى 14 قضية متنوعة".

 

وبتقنيين الإجراءات تمكن العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى والرائد محمد أبو غزالة رئيس مباحث كوم حمادة من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بارتكاب الواقعة المشار إليها والتصرف فى متحصلات جريمتهم بالبيع لـ " أحمد  ك أ " قهوجى نظير مبلغ مالى قاما بإنفاقه على مستلزماتهما الخاصة، باستدعاء الأخير وسؤاله قرر بمضمون ما تقدم ونفى علمه بكونها من متحصلات سرقه وقام بتسليمها وبعرض المسروقات على المبلغ تعرف عليها، وجارى تحرير المحضر اللازم.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365