ضبط عامل وسائق توك توك سرقا مدرسة كوم حماده الثانوية الصناعية

البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت مباحث البحيرة اليوم بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة من ضبط عامل وسائق توك توك سرقا مدرسة كوم حمادة الثانوية الصناعية.

تلقى اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة اخطارا من اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بورود بلاغ من "مصطفى ا ع" مدير مدرسة كوم حماده الثانوية الصناعية بنين باكتشافه كسر باب معمل التركيبات الكهربائية بالمدرسة وسرقة جهاز حاسب آلى ، طابعه ، وجهازين بروجيكتر مجموعة قوالب قياس، محدد قياس سداسى، جهاز لقياس الإجهاد والإنفعال مسطرة صلب، برجل واتهامه لـ 5 من العاملين بالمدرسة المعينين بخدمة المبيت بالمدرسة بارتكاب الواقعة.

وبالفحص أسفرت جهود البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهما كل من "مصطفى ج م " عامل السابق اتهامه فى 3 قضايا، "السيد خ ن " سائق توك توك السابق اتهامه فى 14 قضية متنوعة".

وبتقنيين الإجراءات تمكن العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى والرائد محمد أبو غزالة رئيس مباحث كوم حمادة من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بارتكاب الواقعة المشار إليها والتصرف فى متحصلات جريمتهم بالبيع لـ " أحمد ك أ " قهوجى نظير مبلغ مالى قاما بإنفاقه على مستلزماتهما الخاصة، باستدعاء الأخير وسؤاله قرر بمضمون ما تقدم ونفى علمه بكونها من متحصلات سرقه وقام بتسليمها وبعرض المسروقات على المبلغ تعرف عليها، وجارى تحرير المحضر اللازم.