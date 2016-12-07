لمرضى هشاشة العظام.. 3 عناصر غذائية يحذرك منها الأطباء

كتبت نهى طارق

الحصول على ما يكفى من الكالسيوم وفيتامين (د) من الخطوات الأولى والضرورية للتخلص من هشاشة العظام. ورغم محاولة الجميع على المحافظة على صحته، إلا أن هناك 3 عناصر غذائية يتناولها الكثيرون وينصح الأطباء بتجنبها أثناء الإصابة بهشاشة العظام، رصدها لنا موقع Web MD،

وهى:

1.

الملح يمكن أن يشكل عقبة كبيرة للهيكل العظمى، وقد وجدت الأبحاث أن النساء بعد سن اليأس الذين يتبعون نظاما غذائيا غنيا بالملح يفقدن المزيد من المعادن من أجسامهن، لذلك يحتجن إلى كميات كبيرة من الكالسيوم فى الجسم، واستهلاك الملح يهدر الجسم الكالسيوم ويضعف العظام.

2.

المشروبات الغازية تحتوى على حامض الفوسفوريك الذى يمكن أن يزيد من إفراز الكالسيوم فى البول الأمر الذى يتسبب فى الإصابة بهشاشة العظام.

3.

الكافيين يتسبب فى ترشيح الكالسيوم من العظام، مما يؤدى إلى ضعف الجسم، فتقول الدراسات إن الجسم يخسر حوالى 6 مليجرامات من الكالسيوم بعد الحصول على 100 ملليجرام من الكافيين، وبالرغم من أن الشاى يحتوى على الكافيين أيضا إلا أن الدراسات تشير إلى أنه لا يضر وربما يساعد على كثافة العظام لدى النساء الأكبر سنا.