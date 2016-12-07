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بحضن وقبلة واعتذار.. المسامح كريم شعار ميدو مع العميد والقيصر والمستشار

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بحضن وقبلة واعتذار.. المسامح كريم شعار ميدو مع العميد والقيصر والمستشار بحضن وقبلة واعتذار.. المسامح كريم شعار ميدو مع العميد والقيصر والمستشار

>كتبت لبنى عبد الله

يبدو أن أحمد حسام ميدو المدير الفنى لوادى دجلة ونجم الزمالك الأسبق، وجد ضالته فى شعار "المسامح كريم" هذا الموسم، بعد أن ارتدى ثوب الصلح خير لينهى كل الخصومات التى كان طرفاً فيها وأحدثت جدلا واسعاً فى الوسط الكروى.

ويرصد "اليوم السابع" الخصومات التى نجح ميدو فى إنهائها هذا الموسم ..

 

العالمى والقيصر

منذ ساعات أنهى العالمى أزمته مع حسني عبد ربه، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بعدما التقى الثنائي قبل مباراة الفريقين على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر بالدوري الممتاز والتى انتهت بالتعادل الإيجابى.

كان طارق عبد ربه، شقيق لاعب الإسماعيلي طرفاً في أزمة بين ميدو وعبد ربه خلال العام الماضي، شهدت اتهام ميدو لأسرة عبد ربه بتدبير مؤامرة ضده في الفريق، بينما رد القيصر بأن تصريحات ميدو مجرد ادعاءات، وأنه لا يستطيع أحد استبعاده من الفريق.

وانتهت الأزمة باستقالة ميدو من تدريب الإسماعيلي، وصدور قرار من مجلس إدارته بإيقاف عبد ربه.

 

 

 

 

العالمى والعميد

فيما قام أحمد حسام ميدو، المدير الفني لوادي دجلة بتقبيل رأس حسام حسن مدرب المصري البورسعيدي قبل انطلاق مباراة وادى دجلة والمصرى فى الجولة 11 للدورى والتى انتهت بفوز الفريق البورسعيدى بهدف دون رد ، فى لقطة نالت تقدير كل المتابعين لاسيما أن العميد كان قائداً لميدو فى صفوف منتخب ، وتأتى القبلة لتشير لانتهاء الخصومة التى نشأت بين العالمى والتوأم فى 2014 بعدما سب إبراهيم حسن مدير الكرة بالزمالك وقتها، أحمد حسام ميدو مدرب الفريق الأبيض السابق ووصفه بالخامورجي ، مما دفع ميدو للرد على ابراهيم حسن عبر تويتر بتصريحات غير لائقة وتبادل الثنائي الاتهامات والألفاظ.

قبلة العالمى للعميد ، فعلها ميدو أيضاً مع حسن شحاتة مدرب منتخب مصر الأسبق لينهى خلافهما الشهير خلال مباراة السنغال فى بطولة الأمم الافريقية 2006 .

 

 

 

العالمى والمستشار

فيما اعتذر أحمد حسام "ميدو" لجماهير نادي الزمالك ولرئيس النادي الأبيض مرتضى منصور عن التصريحات التي أطلقها بعد مواجهة الفريقين في الدوري التي انتهت بهدف لكل فريق.

ميدو قال في تصريحاته بعد مباراة فريقه ضد الإسماعيلي :"اعتذر لجماهير نادي الزمالك عن تصريحاتي الأخيرة، الأدرينالين يجعلني أفقد التحكم في ما أقوله خاصة بعد المباريات".

مدرب الزمالك الأسبق واصل قائلاً: "كان يجب ألا أقول مثل هذه التصريحات لأنني بدون جماهير نادي الزمالك لا أساوي شيئاً، أعتذر أيضاً لكل مسئولي نادي الزمالك والمستشار مرتضى منصور".

مدرب دجلة كان قد اتهم الحكم بمجاملة الزمالك لإلغائه هدفاً لفريق وادي دجلة في المباراة كما اتهمه باللعب لصالح نادي الزمالك طوال المباراة وأنه كان سبب عدم هزيمة الأبيض وهو الأمر الذي أغضب مرتضى منصور رئيس النادي.

 

 


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