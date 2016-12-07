سعر الذهب اليوم الأربعاء 7/12/2016 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر، فقد واصل الذهب اليوم الأربعاء 7-12-2016 حالة من الاستقرار التام، وشهدت محلات الصاغة سكونا شديدا في الأسعار وحافظت عيارات الذهب المختلفة على نفس الأسعار السابقة مع انخفاض 5 جنيهات، وقد يكون هذا السكون، هو الهدوء الذي يسبق العاصفة الشديدة، وستشهد الأيام القليلة المقبلة تحركا في أسعار الذهب.

حيث استقرت أسعار المعدن النفيس في محلات الصاغة مع بداية التعاملات، وسادت حالة من الركود الشديد أسواق تداول الذهب، حيث ارتفع سعر الذهب إلى أكثر من الضعف للجرام الواحد خلال أقل من 6 أشهر فقط، وجاء قرار الحكومة بتعويم الجنيه وخفض قيمته ليزيد من صعوبة الأمر، ويضيف مزيد من الارتفاع إلى الأسعار، ومع متابعة لآخر أسعار الذهب قي محلات الصاغة وأسواق تداول الذهب اليوم الذي يتأثر بسعر أوقية الذهب العالمي وكذلك سعر العملة الخضراء في البنوك والسوق السوداء.

ويعاني الشباب المصري في الفترة الحالية من صعوبة اتمام الزواج، بسبب الأسعار المبالغ فيها للمعدن النفيس، ونادت بعض الأسر المصرية بضرورة الاستغناء عن الشبكة لتيسير الزواج على الشباب المصري الذي يجد قوت يومه بصعوبة، خاصة مع تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية والسلع والخدمات اللازمة للزواج.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7/12/2016

واصلت أسعار الذهب في مصر تغيراتها في سوق الذهب ومحلات الصاغة، وهدأت حركة البيع والشراء هذه الأيام بسبب الارتفاع المستمر في الدولار، ويأمل المواطنون بعودة النشاط في محلات الصاغة مرة أخرى، وتوجد حالة من الركود في أسعار المعدن النفيس في مصر بسبب ضعف السيولة المادية مع الارتفاعات المتكررة في الأسعار.

سعر الذهب عيار 18: 490 جنيه.

سعر الذهب عيار 21: 575 جنيه.

سعر الذهب عيار 24: 658 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: 4600 جنيه.

سعر أوقية الذهب: 1164 دولار.

شبكةعيونالإخبارية

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