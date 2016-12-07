سعر الدولار اليوم الأربعاء 7/12/2016 في البنوك والسوق السوداء وأعلى سعر لشراء العملة خضراء مقابل الجنيه في بنك البركة

سعر الدولار اليوم، حيث متابعة مستمرة لآخر أخبار العملة الأمريكية في مصر، وأخبار الدولار الأمريكي في سوق تداوال العملات والسوق السوداء وذلك مقابل الجنيه، وسط ارتفاع أسهم توقعات الانخفاض بعد تصريحات وزير المالية الحكومي، بأن الدولار سينخفض خلال أيام، ولا ندري حتى الآن إن كان هذا حقيقة أم هي مجرد تصريحات بهدف إجبار المواطنين على البيع للبنوك اليوم قبل الغد.

على جانب آخر، صرح نائب وزير المالية أن نسبة المتعاملين مع البنوك من المواطنين لا يتعدى 12% في تصريح مخيب للآمال، والأسوء من ذلك أن هذه النسبة تشمل المواطنين الذين يضطرون للحصول على مرتبهم عبر الكريديت كارد، وتعتبر هذه النسبة ضئيلة جدا دوليا، وأكد نائب الوزير أن المنطومة الضريبية الجديدة تهدف إلى تقليل المعاملات النقدية.

من ناحية أخرى، صرح رئيس بنك مصر أن البنك قد تجاوز 900 مليون دولار بالنسبة للعملات الأجنبية منذ بداية العملة بتعويم الجنيه، وأضلف رئيس البنك محمد الإتربى، أن البنك الوطني قد غطى جميع السلع الأساسية والاستهلاكية وكافة طلبات الاستيراد، مع وجود تسهيلات عديدة للمستوردين، وذلك بعد توافر العملة والتحكم في سعر الدولار اليوم في السوق السوداء.



سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الأربعاء 7/12/2016

وعن تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم، وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر إلى 18.00 جنيه للشراء مقابل 18.25 جنيه للبيع، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الرسمي بتعويم الجنيه، حيث خفضت الحكومة الجنيه بنسبة كبيرة تصل إلى 50% من قيمته، مما ينذر بكارثة كبيرة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تعيشها البلاد للمرة الأولى، مما أدى إلى تدهور سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء.

وفي تطور جديد يفكر البنك المركزي في أن العميل الذي يشتري العملات من السوق السوداء، لن يستطيع إثبات مصدر حصوله عليها، ولذلك لن يتم قبولها للإيداع داخل البنوك، حيث ينبغي له أن يثبت بأوراق رسمية من أين حصل على هذه الأموال، وكان البنك المركزي قد اتخذ قرارا سابقا، بتحديد الحد الأقصى للإيداع عن طريق الأفراد.



سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية 17.55 جنيه للشراء و18.00 للبيع، بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه رسميا وتحرير سعر صرف العملة المصرية، ويعني ذلك خفض كبير للعملة المصرية، ويهدف هذا القرار إلى السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

وكانت جهود البنك المركزي قد نجحت في التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، حيث اختفت السوق السوداء وشركات الصرافة، والمعروف أنه يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك، ويبدو أن تداول الفوركس الدولي للعملات سيكون نشيطا في الفترة المقبلة.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك (محدث أولا بأول)

البنك شراء بيع

بنك البركة

17.76 18.09

بنك مصر إيران للتنمية

17.75 18.05

البنك الأهلي الكويتي – مصر

17.75 18.05

مصرف أبوظبي الإسلامي

17.75 18.10

SAIB Bank

17.75 18.15

بنك الاسكندرية

17.70 17.95

المصرف المتحد

17.70 17.90

بنك التعمير والإسكان

17.70 18.20

البنك العربى الافريقي الدولى

17.65 17.92

كريدي أجريكول

17.65 17.95

بنك قناة السويس

17.65 17.95

البنك المركزي المصري

17.65 18.06

بنك بلوم مصر

17.55 18.00

البنك الأهلى المصري

17.50 17.75

بنك مصر

17.50 17.75

بنك فيصل الاسلامى المصرى

17.50 18.00

البنك التجاري الدولي

17.50 17.75

بنك القاهرة

17.50 17.75

البنك الأهلي اليوناني

17.40 18.20



أسعار العملات اليوم وتأثيرها على تداول الفوركس

استطاعت الحكومة المصرية بعد مفاوضات استمرت لمدة خمس سنوات متواصلة، من نيل ثقة صندوق النقد الدولي، الذي وافق أخيرا على منح مصر 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، ولكن في نفس الوقت تباينت ردود الأفعال على القرض ما بين مؤيد ومعارض، حيث ترى جهات حكومية مصرية أن القرض يعتبر انتصارا تاريخيا للحكومة، أما الخبراء المستقلين فيجدون أن القرض ليس إلا العديد من السلبيات التي ستدمر الاقتصاد المصري على المدى البعيد، وأكدوا أن الايجابيات قليلة جدا، حيث ترى الحكومة المصرية أن الموافقة على القرض تعتبر شهادة ثقة للاقتصاد المصري، ستزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر، وهو الطريق الوحيد من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري المتدهور، ولكن آثاره السلبية على المواطنين ستكون مدمرة، جاء القرض بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى معدلات مخيفة أبعدت المستثمرين عن مصر.

في سياق مرتبط صار تداول الفوركس في الفترة الأخيرة من الوسائل المربحة التي يستخدمها الكثير من المستثمرين الصغار، حيث شهدت سوق الفوركس إقبالا شديدا في الآونة الأخيرة، حيث تتميز سوق الفوركس بمميزات عديدة غير موجودة في الأسواق المالية وأسواق تداول العملات العادية، ويتحكم في سوق الفوركس أسعار العملات العالمية، حيث أن تداول الفوركس يعمل طول اليوم وغير مرتبط بمواعيد عمل رسمية، وتنفرد هذه الأسواق بتحقيق أرباح خيالية في فترة وجيزة، عكس السوق السوداء التي تتعرض لخسائر فادحة بين الحين والآخر، ويتحكم فيها سعر الدولار اليوم في البنوك الرسمية بعد قرار تعويم الجنيه.



أسعار العملات في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه في مصر

وبالتحول لأسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي، حيث وصل سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء إلى 19.50 للشراء مقابل 19.75 للبيع، ووصل الجنيه الاسترليني إلى 22.25 للشراء و22.25 للبيع، ووصل سعر الفرنك السويسري إلى 18.70 للشراء و18.90 للبيع، والين الياباني بلغ 17.60 للشراء مقابل 17.70 للبيع، والدولار الكندي 13.50 للشراء مقابل 13.70 للبيع.

وفي إشارة إلى تداول العملات العربية بعد تعويم الجنيه في السوق الموازي، وصل الريال السعودي في السوق السوداء 5.25 للشراء مقابل 5.50 للبيع، والدينار الكويتي في السوق السوداء 58 للشراء مقابل 59 للبيع، والدرهم الإماراتي في السوق السوداء 5.50 للشراء و5.70 للبيع، والريال القطري 5.80 للشراء و5.90 للبيع، والدينار البحريني 47.35 للشراء و47.55 للبيع، والريال العماني 45.50 للشراء و45.70 للبيع.

ومازالت أسعار العملات مقابل الجنيه تواجه العديد من التغيرات، بعد أسابيع من تعويم الجنيه، حيث تعمل الحكومة على التحكم في سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه في السوق السوداء وشركات الصرافة، ويعمل العملاء على الحصول على الدولار اليوم من الأسواق الموازية، وذلك لكي يقوموا بتلبية الإحتياجات اليومية، لتقوية الإستيراد المشاريع والصناعات.



أخبار الدولار اليوم

استمرت العملة الخضراء في الارتفاع المستمر في البنوك، حيث لوحظ دخول الدولار منحنى الصعودي التدريجي مع بداية الأسبوع، ويتوقع استمرار الارتفاع مع بداية التعاملات المالية في الأسبوع القادم، وبدأت السوق السوداء في النشاط القوي مع بدء عودة الاستيراد، وحاجة المستوردين إلى العملة الخضراء بصورة دورية، ومع امتناع معظم البنوك الحكومية عن البيع للأفراد أو الشركات واقتصارها فقط على الشراء من الأفراد لتخزين أكبر قدر ممكن من العملة الأمريكية.

وكان قرار تعويم الجنيه قد نجح في القضاء على سعر العملة الخضراء في السوق السوداء المصرية مقابل الجنيه، وكان البنك الأهلي قد أطلق مبادرته المعروفة لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة لصالح 6500 عميل بتكلفة 5.3 مليار جنيه، وكان الصندوق الاجتماعي قد قام بتوقيع ثلاثة عقود جديدة مع البنك الأهلي بمبلغ 342.6 مليون جنيه.

وأعلن البنك الأهلي أن التنازلات الدولارية قد بلغت مليار دولار، منذ قرار تعويم الجنيه منذ أقل من شهر، وأكد حازم حجازي رئيس قطاع التجزئة أن التغير المستمر في سعر العملة الخضراء أمر طبيعي في سوق الصرف، وأن الرقم الحقيقي للدولار لن يظهر قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وأن الدولار اليوم لا يمكن الحكم عليه، المعروف أن مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار في أسعار الدولار بعد قرار الحكومة تعويم الجنيه، حيث يعاني سعر الدولار مقابل الجنيه من التغير الدائم.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads