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ضبط صاحب محل زيوت بحوزته 250 لتر سولار مدعم بالغربية

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ضبط صاحب محل زيوت بحوزته 250 لتر سولار مدعم بالغربية ضبط صاحب محل زيوت بحوزته 250 لتر سولار مدعم بالغربية

>الغربية -إسلام الخياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن الغربية، من ضبط صاحب محل تجارى لبيع زيوت السيارات، بتجميع كميات من السولار المدعم بمدينة كفر الزيات.

 

 

كان اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء أحمد الخواجة رئيس مباحث ، يفيد من ضباط  المباحث بورود معلومات بقيام صاحب محل تجارى لبيع زيوت السيارات، بتجميع كميات من السولار المدعم، وبمداهمة المحل تمكن ضباط الحملة، من ضبط (إبراهيم.ا.ا) 43 عاما صاحب محل لبيع زيوت السيارات بقرية قسطا مركز كفرالزيات، بتجميع كميات من السولار المدعم  وبحوزته (10) جركن سولار مدعم سعة الجركن 25 لترا بإجماليى 250 لترا بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء. 

 

 

حررالمحضر رقم 39418 جنح مركز كفرالزيات 2016، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

 


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