خادم الحرمين: نتطلع لمستقبل أفضل للإنسان الخليجي

أبدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ارتياحه لقرار إنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التي باشرت أعمالها مؤخراً تعزيزاً للعمل المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وقال في كلمة امام القمة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا يخفى على الجميع ما تمر به منطقتنا من ظروف بالغة التعقيد، وما تواجهه من أزمات تتطلب منا جميعاً العمل سوياً لمواجهتها والتعامل معها بروح المسؤولية والعزم، وتكثيف الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار لمنطقتنا، والنماء والازدهار لدولنا وشعوبنا.

الجهود مستمرة لتحقيق الاستقرار في اليمن.. وعلى المجتمع الدولي إيجاد حل سياسي في سورية

إن الواقع المؤلم الذي تعيشه بعض من بلداننا العربية، من إرهاب وصراعات داخلية وسفك للدماء هو نتيجة حتمية للتحالف بين الإرهاب والطائفية والتدخلات السافرة، مما أدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها.

فبالنسبة للأوضاع في اليمن الشقيق، ما زالت الجهود مستمرة لإنهاء الصراع الدائر هناك بما يحقق لليمن الأمن والاستقرار تحت قيادة حكومته الشرعية.

وفي سورية يؤلمنا جميعاً ما وصلت إليه تداعيات الأزمة هناك، وما يعانيه الشعب السوري الشقيق من قتل وتشريد، مما يحتم على المجتمع الدولي تكثيف الجهود لايقاف نزيف الدم، وإيجاد حل سياسي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، وحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية.

وأضاف الملك بقوله على الرغم مما حققه المجلس من إنجازات مهمة، إلاّ أننا نتطلع إلى مستقبل أفضل يحقق فيه الإنسان الخليجي تطلعاته نحو مزيد من الرفاه والعيش الكريم، ويعزز مسيرة المجلس في الساحتين الإقليمية والدولية من خلال سياسة خارجية فعالة تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، وتدعم السلام الإقليمي والدولي.

وكان خادم الحرمين وصل أمس إلى مملكة البحرين ليرأس وفد المملكة في الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واستقبل خادم الحرمين في مقر إقامته بالبحرين، دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات ومجالات التعاون، وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وكان خادم الحرمين وصل إلى مطار قاعدة الصخير الجوية وكان في مقدمة مستقبليه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. وكان خادم الحرمين غادر أمس دولة قطر متوجهاً الى البحرين. وكان في وداعه بمطار حمد الدولي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وبعث خادم الحرمين برقية شكر وتقدير لأمير قطر قال فيها: لقد أتاحت لنا هذه الزيارة فرصة بحث سبل تعزيز علاقاتنا الأخوية في المجالات كافة، بما يخدم مصالحنا المشتركة، ويحقق تطلعات شعبينا الشقيقين.

الملك سلمان لدى وصوله المنامة وفي استقباله الملك حمد

خادم الحرمين مغادراً قطر وفي وداعه الشيخ تميم