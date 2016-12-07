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وزير المالية: المملكة ستستمر في إصدار الصكوك لتمويل المشروعات

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قال وزير المالية محمد الجدعان إن المملكة ستستمر في إصدار الصكوك لتمويل المشروعات الحكومية، بما يتوافق مع الميزانية والعمل على تشغيل وإدراج الإصدارات السابقة ومنها صكوك المرابحة، مؤكداً تخطي مرحلة التخطيط في إصدار الصكوك، إلى مرحلة التنفيذ التي ستعلن في حينها. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمس نيابة عنه نائب وزير المالية د. حمد البازعي خلال مؤتمر الصكوك الذي تنظمه هيئة السوق المالية بالتعاون مع البنك الدولي. وأوضح نائب رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز أن أبرز ملامح الخطة الوطنية التي تم تقديمها للمجلس الأعلى للاقتصاد والتنمية تسهيل التمويل للمشروعات وتحفيز الاستثمار وزيادة استخدام السوق المالية كقناة لتوظيف الاستثمار، وكذلك تعزيز الثقة ومساعدة المملولين والمستثمرين للارتقاء بشكل شفاف ومحكوم، ودعم قدرات السوق المالية سواء لتطوير القدرات البشرية أو المعرفية.

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