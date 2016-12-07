وزير الإسكان: نطمح لبناء 1.5 مليون وحدة سكنية

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، عن تأسيس شركة إعادة التمويل السعودية قريبا، وتستهدف التمويل بنحو 50 مليار ريال خلال الخمس سنوات المقبلة في قطاع الإسكان.

وأشار الحقيل خلال مؤتمر الصكوك الذي تنظمه هيئة السوق المالية بالتعاون مع البنك الدولي أمس، إلى أن تحفيز الاستثمار وتعميق التمويل تعتبر البيئة الأساسية التي نحتاجها لنمو قطاع الإسكان. وأشار إلى أن الوزارة تطمح في بناء 1.5 مليون وحدة سكنية، وهو الطلب الحقيقي للإسكان خلال الفترة المقبلة وهذا يتطلب تمويلا كبيرا، مبينا أن قطاع التمويل لدى البنوك حجمه 108 مليارات فقط، وتم تمويل 200 ألف وحدة سكنية، ولكي نصل إلى ما نطمح إليه نحتاج إلى أن نصل إلى سوق دين عميق جداً، وأن ينمو قطاع التمويل إلى 250 مليار خلال السبع سنوات المقبلة.