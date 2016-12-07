المنصور: الالتزام بقواعد الاشتباك حتمي

عقد المتحدث الإعلامي للفريق المشترك لتقييم الحوادث مؤتمراً صحافياً أمس في قاعدة الملك سلمان الجوية.

وعلّق المستشار القانوني منصور المنصور على ما ذكرته منظمة أطباء بلا حدود بشأن قصف قوات التحالف لمستشفى عبس بمحافظة حجة قائلاً انه لم يكن بجوار المبنى أي علامات تدل على أنه مستشفى، مؤكداً أهمية الالتزام بقواعد الاشتباك المعتمدة.

وحول حادثة قصف مدرسة أسماء بمدينة المنصورية بمحافظة الحديدة فقد تبين أن قوات التحالف استهدفت الموقع بناء على توفّر معلومات استخبارية بأن الانقلابيين يتخذونه مقراً ونقطة تخزين وتوزيع للأسلحة المهربة، وهو ما يعد هدفًا عسكريًا مشروعًا. وحول الادعاء الوارد من سفارة مملكة السويد بتعرض مصنع الأغذية الذي يملكه السيد عبدالله العاقل (القنصل الفخري السويدي) بصنعاء لقصف جوي فلم يثبت للفريق المشترك أن قوات التحالف قصفت المصنع.

وبشأن ادعاء منظمة أطباء بلا حدود بأن التحالف قصف مدرسة آل فاضل بصعدة، فقد اتضح للفريق أنه لم يكن هناك استهداف للمدرسة المذكورة.

وفيما يتعلق بادعاء منظمة العفو الدولية عن قيام قوات التحالف بقصف سوق للماشية في قرية الفيوش بمحافظة لحج شمال عدن فقد تبين عدم قصف السوق المذكور.