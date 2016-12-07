القتل تعزيراً لـ15 مداناً بالخيانة العظمى ينتمون لخلية تجسس وتخابر لصالح إيران

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الثلاثاء، أحكاماً ابتدائية بحق 32 متهماً ينتمون لخلية تجسس لصالح إيران، وحكمت بالقتل تعزيراً لـ15 منهم بعد ثبوت تهم الخيانة العظمى، واثنان لم تثبت إدانتهم، وسجن البقية لمدد متفاوتة ما بين 6 أشهر إلى 25 سنة مع المنع من السفر، وعقدت المحاكمة بحضور أهالي المتهمين وممثل حقوق الإنسان ووسائل الإعلام.

وتتكون الخلية من 30 مواطناً وإيراني وأفغاني، وتأتي إدانتهم بتشكيل خلية للتجسس والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية، وتزويدهم بمعلومات عن الأمن الوطني والعسكري للمملكة.